Выборы в Курской области переноситься не будут

Выборы губернатора Курской области пройдут в установленные сроки, перенос коснется только муниципальных выборов. Об этом сообщил заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев.
«Речь [о переносе] идет о муниципальных выборах, выборы высшего должностного лица развиваются далее в штатном режиме в обозначенные законом сроки», — сказал Булаев в ходе заседания ЦИК. Он добавил, что если не будет принято новое решение, выборы пройдут в Единый день голосования.
Утром 6 августа украинские войска предприняли попытку прорваться на территорию Курской области. Ранее из проекта повестки заседания комиссии стало известно, что ЦИК России обсудит вопрос переноса муниципальных выборов в регионе, запланированных на Единый день голосования в сентябре.
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