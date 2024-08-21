Выборы в Курской области переноситься не будут

Зампред ЦИК Булаев: выборы губернатора Курской области пройдут в штатном режиме
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Выборы губернатора Курской области переноситься не будут, заявил Николай Булаев
Выборы губернатора Курской области переноситься не будут, заявил Николай Булаев Фото:
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Выборы губернатора Курской области пройдут в установленные сроки, перенос коснется только муниципальных выборов. Об этом сообщил заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев.

«Речь [о переносе] идет о муниципальных выборах, выборы высшего должностного лица развиваются далее в штатном режиме в обозначенные законом сроки», — сказал Булаев в ходе заседания ЦИК. Он добавил, что если не будет принято новое решение, выборы пройдут в Единый день голосования.

Утром 6 августа украинские войска предприняли попытку прорваться на территорию Курской области. Ранее из проекта повестки заседания комиссии стало известно, что ЦИК России обсудит вопрос переноса муниципальных выборов в регионе, запланированных на Единый день голосования в сентябре. 

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Выборы губернатора Курской области пройдут в установленные сроки, перенос коснется только муниципальных выборов. Об этом сообщил заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев. «Речь [о переносе] идет о муниципальных выборах, выборы высшего должностного лица развиваются далее в штатном режиме в обозначенные законом сроки», — сказал Булаев в ходе заседания ЦИК. Он добавил, что если не будет принято новое решение, выборы пройдут в Единый день голосования. Утром 6 августа украинские войска предприняли попытку прорваться на территорию Курской области. Ранее из проекта повестки заседания комиссии стало известно, что ЦИК России обсудит вопрос переноса муниципальных выборов в регионе, запланированных на Единый день голосования в сентябре. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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