ЦИК готов перенести выборы в Курской области

ЦИК России на предстоящем заседании обсудит вопрос переноса муниципальных выборов в Курской области, запланированных на единый день голосования в сентябре. Это следует из проекта повестки заседания комиссии.
«Об отложении голосования на выборах, назначенных на 8 сентября 2024 года, на территориях ряда муниципальных образований Курской области», — указано в документе. Информацию передает ТАСС.
По закону, ЦИК РФ может отложить выборы на более поздний срок по инициативе местных избирательных комиссий. Это касается выборов всех уровней — федерального, регионального и муниципального, если речь идет о двух и более образованиях в пределах одного субъекта РФ.
Российская армия продолжает оказывать сопротивление ВСУ в курском приграничье. Командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов 20 августа заявил, что боевые действия в Курской области продлятся два-три месяца и завершат спецоперацию. Главные заявления Алаудинова — в материале URA.RU.
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