ЦИК готов перенести выборы в Курской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ЦИК рассмотрит перенос выборов в приграничье Курской области
ЦИК рассмотрит перенос выборов в приграничье Курской области Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

ЦИК России на предстоящем заседании обсудит вопрос переноса муниципальных выборов в Курской области, запланированных на единый день голосования в сентябре. Это следует из проекта повестки заседания комиссии.

«Об отложении голосования на выборах, назначенных на 8 сентября 2024 года, на территориях ряда муниципальных образований Курской области», — указано в документе. Информацию передает ТАСС.

По закону, ЦИК РФ может отложить выборы на более поздний срок по инициативе местных избирательных комиссий. Это касается выборов всех уровней — федерального, регионального и муниципального, если речь идет о двух и более образованиях в пределах одного субъекта РФ.

Российская армия продолжает оказывать сопротивление ВСУ в курском приграничье. Командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов 20 августа заявил, что боевые действия в Курской области продлятся два-три месяца и завершат спецоперацию. Главные заявления Алаудинова — в материале URA.RU. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
ЦИК России на предстоящем заседании обсудит вопрос переноса муниципальных выборов в Курской области, запланированных на единый день голосования в сентябре. Это следует из проекта повестки заседания комиссии. «Об отложении голосования на выборах, назначенных на 8 сентября 2024 года, на территориях ряда муниципальных образований Курской области», — указано в документе. Информацию передает ТАСС. По закону, ЦИК РФ может отложить выборы на более поздний срок по инициативе местных избирательных комиссий. Это касается выборов всех уровней — федерального, регионального и муниципального, если речь идет о двух и более образованиях в пределах одного субъекта РФ. Российская армия продолжает оказывать сопротивление ВСУ в курском приграничье. Командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов 20 августа заявил, что боевые действия в Курской области продлятся два-три месяца и завершат спецоперацию. Главные заявления Алаудинова — в материале URA.RU. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...