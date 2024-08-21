Верховная Рада проголосовала за ратификацию Римского статута

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Украина хочет освободить граждан от ответственности за военные преступления
Украина хочет освободить граждан от ответственности за военные преступления Фото:

Киев ратифицировал Римский статут, оградив себя от ответственности за военные преступления. Об этом сообщает депутат Верховной Рады Ирина Геращенко.

«Украина ратифицировала Римский статут с отдельным заявлением, согласно которому в течение семи лет после вступления в силу „Украина не признает юрисдикцию Международного уголовного суда в отношении ее граждан о совершении преступлений, предусмотренных ст. 8 Римского устава (статья о военных преступлениях )“», — написала она в telegram-канале.

Римский статут Международного уголовного суда — международный договор, учредивший Международный уголовный суд. Документ принят на дипломатической конференции в Риме 17 июля 1998 года и вступил в силу с 1 июля 2002 года. Среди прочего, устав устанавливает функции, юрисдикцию и структуру суда.

Ранее римский статут ратифицировала Армения. Позже МИД РФ нашло способ обойти Римский статут Международного уголовного суда, принятый Арменией. Дело в том, что в 2023 году МУС выдал ордер на арест президента России Владимира Путина.

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Киев ратифицировал Римский статут, оградив себя от ответственности за военные преступления. Об этом сообщает депутат Верховной Рады Ирина Геращенко. «Украина ратифицировала Римский статут с отдельным заявлением, согласно которому в течение семи лет после вступления в силу „Украина не признает юрисдикцию Международного уголовного суда в отношении ее граждан о совершении преступлений, предусмотренных ст. 8 Римского устава (статья о военных преступлениях )“», — написала она в telegram-канале. Римский статут Международного уголовного суда — международный договор, учредивший Международный уголовный суд. Документ принят на дипломатической конференции в Риме 17 июля 1998 года и вступил в силу с 1 июля 2002 года. Среди прочего, устав устанавливает функции, юрисдикцию и структуру суда. Ранее римский статут ратифицировала Армения. Позже МИД РФ нашло способ обойти Римский статут Международного уголовного суда, принятый Арменией. Дело в том, что в 2023 году МУС выдал ордер на арест президента России Владимира Путина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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