Верховная Рада проголосовала за ратификацию Римского статута

Киев ратифицировал Римский статут, оградив себя от ответственности за военные преступления. Об этом сообщает депутат Верховной Рады Ирина Геращенко.
«Украина ратифицировала Римский статут с отдельным заявлением, согласно которому в течение семи лет после вступления в силу „Украина не признает юрисдикцию Международного уголовного суда в отношении ее граждан о совершении преступлений, предусмотренных ст. 8 Римского устава (статья о военных преступлениях )“», — написала она в telegram-канале.
Римский статут Международного уголовного суда — международный договор, учредивший Международный уголовный суд. Документ принят на дипломатической конференции в Риме 17 июля 1998 года и вступил в силу с 1 июля 2002 года. Среди прочего, устав устанавливает функции, юрисдикцию и структуру суда.
Ранее римский статут ратифицировала Армения. Позже МИД РФ нашло способ обойти Римский статут Международного уголовного суда, принятый Арменией. Дело в том, что в 2023 году МУС выдал ордер на арест президента России Владимира Путина.
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