Россия предложила Армении способ обойти правила МУС

МИД РФ нашел способ обойти Римский статут Международного уголовного суда, принятый Арменией. Об этом сообщили в ведомстве.
«В ходе двусторонних консультаций российской стороной были выдвинуты ответные предложения — пойти по пути задействования механизмов МУС без ратификации Римского статута. Такая практика имеется», — приводит слова министерства «Лента.ру». Ереван на момент подписания проигнорировал возможность обойти требования статута.
Ранее телеканал «Царьград» сообщал, что Армения предложила подписать соглашение в обход требований МУС. По словам вице-спикера парламента Армении Акопа Аршакяна, такое соглашение юридически допустимо.
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