03 ноября 2023

Россия предложила Армении способ обойти правила МУС

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Михаил Мишустин на саммите ЕАЭС. Сочи, российский флаг, флаг россии, флаг армении, армянский флаг
Практика обхода механизмов МУС в международном праве имеется Фото:

МИД РФ нашел способ обойти Римский статут Международного уголовного суда, принятый Арменией. Об этом сообщили в ведомстве.

«В ходе двусторонних консультаций российской стороной были выдвинуты ответные предложения — пойти по пути задействования механизмов МУС без ратификации Римского статута. Такая практика имеется», — приводит слова министерства «Лента.ру». Ереван на момент подписания проигнорировал возможность обойти требования статута.

Ранее телеканал «Царьград» сообщал, что Армения предложила подписать соглашение в обход требований МУС. По словам вице-спикера парламента Армении Акопа Аршакяна, такое соглашение юридически допустимо.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
МИД РФ нашел способ обойти Римский статут Международного уголовного суда, принятый Арменией. Об этом сообщили в ведомстве. «В ходе двусторонних консультаций российской стороной были выдвинуты ответные предложения — пойти по пути задействования механизмов МУС без ратификации Римского статута. Такая практика имеется», — приводит слова министерства «Лента.ру». Ереван на момент подписания проигнорировал возможность обойти требования статута. Ранее телеканал «Царьград» сообщал, что Армения предложила подписать соглашение в обход требований МУС. По словам вице-спикера парламента Армении Акопа Аршакяна, такое соглашение юридически допустимо.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...