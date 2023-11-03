Россия предложила Армении способ обойти правила МУС

03 ноября 2023 в 23:39 Размер текста - 17 +

Практика обхода механизмов МУС в международном праве имеется Фото: Владимир Андреев © URA.RU МИД РФ нашел способ обойти Римский статут Международного уголовного суда, принятый Арменией. Об этом сообщили в ведомстве. «В ходе двусторонних консультаций российской стороной были выдвинуты ответные предложения — пойти по пути задействования механизмов МУС без ратификации Римского статута. Такая практика имеется», — приводит слова министерства «Лента.ру». Ереван на момент подписания проигнорировал возможность обойти требования статута. Ранее телеканал «Царьград» сообщал, что Армения предложила подписать соглашение в обход требований МУС. По словам вице-спикера парламента Армении Акопа Аршакяна, такое соглашение юридически допустимо.

МИД РФ нашел способ обойти Римский статут Международного уголовного суда, принятый Арменией. Об этом сообщили в ведомстве. «В ходе двусторонних консультаций российской стороной были выдвинуты ответные предложения — пойти по пути задействования механизмов МУС без ратификации Римского статута. Такая практика имеется», — приводит слова министерства «Лента.ру». Ереван на момент подписания проигнорировал возможность обойти требования статута. Ранее телеканал «Царьград» сообщал, что Армения предложила подписать соглашение в обход требований МУС. По словам вице-спикера парламента Армении Акопа Аршакяна, такое соглашение юридически допустимо.