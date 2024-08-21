Верховный суд отказался принимать жалобу Ростеха по делу бизнесмена Гайсина

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Судебное заседание по уголовному делу Малика Гайсина. Екатеринбург, гайсин малик
У Малика Гайсина появился шанс вернуть свои предприятия Фото:

Верховный суд РФ не поддержал жалобу главы Ростеха Сергея Чемезова, который просил не отправлять на пересмотр дело о национализации активов свердловского бизнесмена Малика Гайсина. Среди них, в частности, завод электрических соединителей «Исеть», акциями которого сейчас владеет госкорпорация.

«Заявитель: Чемезов С. В. в интересах государственной корпорации Ростех. Отказано в передаче жалобы или представления прокурора для рассмотрения в судебном заседании», — говорится в решении Верховного суда.

На пересмотр дело отправили в июне. Заново рассматривать его будут 29 августа.

Ростех и прежде была акционером «Исети», но блокирующий пакет до 2023 года контролировал бизнесмен, экс-депутат Госдумы от Свердловской области Малик Гайсин, который в 1990-е был одним из крупнейших предпринимателей Урала. Его задержали в марте 2023-го по делу о злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа. Сейчас Гайсин под домашним арестом.

В августе 2023-го суд передал государству его активы стоимостью около трех миллиардов рублей. Помимо «Исети» это фармацевтическое предприятие «Уралбиофарм», банк «Вятич», а также доли в ООО «Вагран» и ООО «Актай-М». Как установил суд, Гайсин приобрел их в нарушение антикоррупционного законодательства, когда был депутатом Госдумы. Сам бизнесмен называл происходящее «рейдерским захватом». Верховный суд отправил дело на пересмотр в июне 2024 года.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Верховный суд РФ не поддержал жалобу главы Ростеха Сергея Чемезова, который просил не отправлять на пересмотр дело о национализации активов свердловского бизнесмена Малика Гайсина. Среди них, в частности, завод электрических соединителей «Исеть», акциями которого сейчас владеет госкорпорация. «Заявитель: Чемезов С. В. в интересах государственной корпорации Ростех. Отказано в передаче жалобы или представления прокурора для рассмотрения в судебном заседании», — говорится в решении Верховного суда. На пересмотр дело отправили в июне. Заново рассматривать его будут 29 августа. Ростех и прежде была акционером «Исети», но блокирующий пакет до 2023 года контролировал бизнесмен, экс-депутат Госдумы от Свердловской области Малик Гайсин, который в 1990-е был одним из крупнейших предпринимателей Урала. Его задержали в марте 2023-го по делу о злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа. Сейчас Гайсин под домашним арестом. В августе 2023-го суд передал государству его активы стоимостью около трех миллиардов рублей. Помимо «Исети» это фармацевтическое предприятие «Уралбиофарм», банк «Вятич», а также доли в ООО «Вагран» и ООО «Актай-М». Как установил суд, Гайсин приобрел их в нарушение антикоррупционного законодательства, когда был депутатом Госдумы. Сам бизнесмен называл происходящее «рейдерским захватом». Верховный суд отправил дело на пересмотр в июне 2024 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...