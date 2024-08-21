Верховный суд отказался принимать жалобу Ростеха по делу бизнесмена Гайсина

У Малика Гайсина появился шанс вернуть свои предприятия Фото: Илья Московец © URA.RU

Верховный суд РФ не поддержал жалобу главы Ростеха Сергея Чемезова, который просил не отправлять на пересмотр дело о национализации активов свердловского бизнесмена Малика Гайсина. Среди них, в частности, завод электрических соединителей «Исеть», акциями которого сейчас владеет госкорпорация.

«Заявитель: Чемезов С. В. в интересах государственной корпорации Ростех. Отказано в передаче жалобы или представления прокурора для рассмотрения в судебном заседании», — говорится в решении Верховного суда.

На пересмотр дело отправили в июне. Заново рассматривать его будут 29 августа.

Ростех и прежде была акционером «Исети», но блокирующий пакет до 2023 года контролировал бизнесмен, экс-депутат Госдумы от Свердловской области Малик Гайсин, который в 1990-е был одним из крупнейших предпринимателей Урала. Его задержали в марте 2023-го по делу о злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа. Сейчас Гайсин под домашним арестом.

В августе 2023-го суд передал государству его активы стоимостью около трех миллиардов рублей. Помимо «Исети» это фармацевтическое предприятие «Уралбиофарм», банк «Вятич», а также доли в ООО «Вагран» и ООО «Актай-М». Как установил суд, Гайсин приобрел их в нарушение антикоррупционного законодательства, когда был депутатом Госдумы. Сам бизнесмен называл происходящее «рейдерским захватом». Верховный суд отправил дело на пересмотр в июне 2024 года.