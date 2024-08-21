BBC: украинские беженцы в Венгрии рискуют стать бездомными

В Венгрии украинские беженцы могут оказаться на улице или вернуться обратно на Украину. Такой закон уже вступил в силу.
«В Венгрии вступил в силу новый закон, который грозит вытеснить тысячи украинских беженцев на улицы или вернуть их обратно в Украину», — сообщает ВВС. Теперь венгерское правительство будет оказывать поддержку в виде бесплатного жилья и ежемесячной базовой выплаты только тем украинцам, кто уехал из районов Украины, в которых велись боевые действия.
По словам правозащитников, самыми уязвимыми беженцами стали представители этнических меньшинств из западного Закарпатья. Они все еще проживают в приютах, которые скоро закроют, а также у них двойное украинско-венгерское гражданство, из-за чего они не могут получить убежище в других европейских странах.
Ранее страны Запада отказали в просьбе украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, который хочет вернуть на родину украинских беженцев, сбежавших от мобилизации. Евросоюз не желает терять потенциальных работников в лице беженцев с Украины, поэтому отказал Зеленскому в этой просьбе.
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