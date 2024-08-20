Bloomberg: Запад жестко отказал Зеленскому в важной просьбе

Bloomberg: ЕС не хочет возвращать беженцев на Украину из-за нехватки работников

20 августа 2024 в 15:42 Размер текста - 17 +

Украинские беженцы не хотят возвращаться на родину и вступать в ряды ВСУ, отмечает Bloomberg Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Страны Запада отказывают в просьбе украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, который хочет вернуть на родину украинских беженцев, сбежавших от мобилизации. Об этом пишет Bloomberg, отмечая, что страны ЕС не хотят терять потенциальных работников. «Президент Украины Владимир Зеленский просил западных союзников помочь с возвращением в страну беженцев призывного возраста, но получил отказ. <…> Политики от Польши до Венгрии заявили, что не будут отправлять беженцев обратно, пока продолжается конфликт», — пишут авторы материала. Они отмечают, что большая часть стран Европы испытывают на сегодня нехватку работников и они не хотят терять потенциальных работников в лице украинских беженцев. Некоторые страны, такие как Польша, продлили беженцам возможность официального трудоустройства в стране до сентября 2025 года. «Наша экономика нуждается в работниках», — говорил заместитель министра внутренних дел страны Мацей Душчик. Отмечается, что имеется большой спрос на работников заводов и других производственных предприятий. Например, компании вынуждены искать рабочих на недавно построенные заводы по производству автомобилей или аккумуляторов, отмечают журналисты. Авторы также ссылаются на слова самих украинцев. Они на правах анонимности признаются, что не хотят терять спокойную жизнь, которая у них появилась после отъезда с Украины. «[Украиский беженец] сказал, что чувствует себя виноватым за то, что остался в Польше, но не готов отказаться от жизни, которую он построил в стране. Он сказал, что ходит к психологу, чтобы тот помог ему справиться», — передают авторы материала. В августе этого года Зеленский усилил мобилизацию в стране, в связи с чем больше граждан пытаются выехать тем или иным способом. Ранее отмечалось, что украинцы, сбежавшие в страны Запада после начала спецоперации РФ, не планируют возвращаться на родину и вступать в ряды ВСУ. При этом некоторые страны задумывались, чтобы все-таки поспособствовать возвращению украинских граждан домой. Владимир Зеленский признал рекордный отток населения, передает «Национальная служба новостей». Ранее из-за нехватки военных на Украине захотели мобилизовать пенсионеров, сообщает 360.ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Страны Запада отказывают в просьбе украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, который хочет вернуть на родину украинских беженцев, сбежавших от мобилизации. Об этом пишет Bloomberg, отмечая, что страны ЕС не хотят терять потенциальных работников. «Президент Украины Владимир Зеленский просил западных союзников помочь с возвращением в страну беженцев призывного возраста, но получил отказ. <…> Политики от Польши до Венгрии заявили, что не будут отправлять беженцев обратно, пока продолжается конфликт», — пишут авторы материала. Они отмечают, что большая часть стран Европы испытывают на сегодня нехватку работников и они не хотят терять потенциальных работников в лице украинских беженцев. Некоторые страны, такие как Польша, продлили беженцам возможность официального трудоустройства в стране до сентября 2025 года. «Наша экономика нуждается в работниках», — говорил заместитель министра внутренних дел страны Мацей Душчик. Отмечается, что имеется большой спрос на работников заводов и других производственных предприятий. Например, компании вынуждены искать рабочих на недавно построенные заводы по производству автомобилей или аккумуляторов, отмечают журналисты. Авторы также ссылаются на слова самих украинцев. Они на правах анонимности признаются, что не хотят терять спокойную жизнь, которая у них появилась после отъезда с Украины. «[Украиский беженец] сказал, что чувствует себя виноватым за то, что остался в Польше, но не готов отказаться от жизни, которую он построил в стране. Он сказал, что ходит к психологу, чтобы тот помог ему справиться», — передают авторы материала. В августе этого года Зеленский усилил мобилизацию в стране, в связи с чем больше граждан пытаются выехать тем или иным способом. Ранее отмечалось, что украинцы, сбежавшие в страны Запада после начала спецоперации РФ, не планируют возвращаться на родину и вступать в ряды ВСУ. При этом некоторые страны задумывались, чтобы все-таки поспособствовать возвращению украинских граждан домой. Владимир Зеленский признал рекордный отток населения, передает «Национальная служба новостей». Ранее из-за нехватки военных на Украине захотели мобилизовать пенсионеров, сообщает 360.ru.