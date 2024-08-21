Центр Перми превратился в съемочную площадку. Фоторепортаж

В центре Перми для съемок фильма о Романовых воссоздали эпоху начала XX века

21 августа 2024 в 16:59 Размер текста - 17 +

В Перми снимают большое кино Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В центре Перми сегодня воссоздали город времен начала ХХ века. На улицах идут съемки фильма «Романовы: преданность и предательство». На площадке побывал фотокорреспондент URA.RU. «Историческая часть Перми стала действительно исторической. Люди в костюмах, лошади, повозки, кареты. Все как было в эпоху революции. Погода немного подвела — съемочной группе приходилось прерывать процесс и прятаться от дождя. Но в итоге все получилось», — рассказал журналист агентства. «Романовы: преданность и предательство» — это историческая драма режиссера Василия Чигинского. В основу сценария лег одноименный роман Сергея Козлова. В итоге у авторов должен получиться сериал и полнометражный фильм. На экран он должен выйти в конце 2025 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В центре Перми сегодня воссоздали город времен начала ХХ века. На улицах идут съемки фильма «Романовы: преданность и предательство». На площадке побывал фотокорреспондент URA.RU. «Историческая часть Перми стала действительно исторической. Люди в костюмах, лошади, повозки, кареты. Все как было в эпоху революции. Погода немного подвела — съемочной группе приходилось прерывать процесс и прятаться от дождя. Но в итоге все получилось», — рассказал журналист агентства. «Романовы: преданность и предательство» — это историческая драма режиссера Василия Чигинского. В основу сценария лег одноименный роман Сергея Козлова. В итоге у авторов должен получиться сериал и полнометражный фильм. На экран он должен выйти в конце 2025 года.