Расследование дела об избиении в свердловской спецшколе, где насиловали детей, заглохло. Фото

Следствие по делу спецшколы Екатеринбурга, где насиловали детей, приостановили

22 августа 2024 в 11:06 Размер текста - 17 +

Насилие происходило в стенах спецшколы №124 Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Изнасилования в спецшколе Екатеринбурга Следователи приостановили предварительное следствие по делу об избиении учителем одного из воспитанников спецшколы №124 Екатеринбурга, в которой происходило сексуальное насилие над подростками. Все из-за того, что педагога якобы не могут допросить, потому что он уехал в отпуск. Об этом URA.RU сообщил источник. «История произошла в декабре 2023 года. Учитель физкультуры Роман (в постановлении следователей ФИО сотрудника не указано, вместо этого значится „неустановленное лицо“ — прим. ред.) поднял одного из воспитанников и пнул его, потому что тот отказывался играть в футбол. Педагог с такой силой пнул подростка, что сломал ему копчик. Уголовное дело было возбуждено лишь после обращения мамы пострадавшего к главе СКР Александру Бастрыкину. Но по итогу дело никак не сдвинулось. Следователь говорит, что не может провести очную ставку, потому что педагог уехал в отпуск. Из-за этого дело и было приостановлено», — сказал собеседник агентства. Следствие ведет 13-й отдел полиции Екатеринбурга. Дело возбуждено по статье УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей». Собеседник URA.RU считает неверной квалификацию действий учителя. «Как можно говорить, что он ударил подростка по неосторожности, если он поднял его и целенаправленно пнул? Ладно бы, если бы он ему травму нанес во время игры в футбол, но ведь не было такого. Мама мальчика и родители других пострадавших от насилия считают, что сотрудников школы не привлекают к ответственности из-за покровительства правоохранительных органов», — думает источник. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-группу УМВД России по Екатеринбургу. Ответ будет опубликован, как только поступит. Контактов Романа в распоряжении корреспондента не оказалось. Агентство готово предоставить ему возможность высказаться. О скандале в учреждении стало известно весной прошлого года, когда один из воспитанников сбежал из спецшколы и рассказал обо всем маме. По его словам, старшеклассники якобы с подачи преподавателя насиловали остальных за провинности. После того как история попала в СМИ, этот учитель уволился из школы. Экс-директор школы Наталья Поддубная заявляла, что не знала о происходящем. Суд приговорил ее к 11 месяцам исправительных работ. Троих воспитанников, которых суд признал виновными в сексуальном насилии, приговорили к колонии строгого режима. Наказание они будут отбывать в Кировграде. О том, как неравнодушные юноши помогали силовикам вскрыть факты насилия, — в специальном материале агентства. Подробнее о самой истории — в сюжете URA.RU. Постановление о приостановлении предварительного следствия Фото: предоставлено источником URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Следователи приостановили предварительное следствие по делу об избиении учителем одного из воспитанников спецшколы №124 Екатеринбурга, в которой происходило сексуальное насилие над подростками. Все из-за того, что педагога якобы не могут допросить, потому что он уехал в отпуск. Об этом URA.RU сообщил источник. «История произошла в декабре 2023 года. Учитель физкультуры Роман (в постановлении следователей ФИО сотрудника не указано, вместо этого значится „неустановленное лицо“ — прим. ред.) поднял одного из воспитанников и пнул его, потому что тот отказывался играть в футбол. Педагог с такой силой пнул подростка, что сломал ему копчик. Уголовное дело было возбуждено лишь после обращения мамы пострадавшего к главе СКР Александру Бастрыкину. Но по итогу дело никак не сдвинулось. Следователь говорит, что не может провести очную ставку, потому что педагог уехал в отпуск. Из-за этого дело и было приостановлено», — сказал собеседник агентства. Следствие ведет 13-й отдел полиции Екатеринбурга. Дело возбуждено по статье УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей». Собеседник URA.RU считает неверной квалификацию действий учителя. «Как можно говорить, что он ударил подростка по неосторожности, если он поднял его и целенаправленно пнул? Ладно бы, если бы он ему травму нанес во время игры в футбол, но ведь не было такого. Мама мальчика и родители других пострадавших от насилия считают, что сотрудников школы не привлекают к ответственности из-за покровительства правоохранительных органов», — думает источник. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-группу УМВД России по Екатеринбургу. Ответ будет опубликован, как только поступит. Контактов Романа в распоряжении корреспондента не оказалось. Агентство готово предоставить ему возможность высказаться. О скандале в учреждении стало известно весной прошлого года, когда один из воспитанников сбежал из спецшколы и рассказал обо всем маме. По его словам, старшеклассники якобы с подачи преподавателя насиловали остальных за провинности. После того как история попала в СМИ, этот учитель уволился из школы. Экс-директор школы Наталья Поддубная заявляла, что не знала о происходящем. Суд приговорил ее к 11 месяцам исправительных работ. Троих воспитанников, которых суд признал виновными в сексуальном насилии, приговорили к колонии строгого режима. Наказание они будут отбывать в Кировграде. О том, как неравнодушные юноши помогали силовикам вскрыть факты насилия, — в специальном материале агентства. Подробнее о самой истории — в сюжете URA.RU.