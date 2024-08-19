«Приносили переписки в полицию»: как вскрылось насилие в спецшколе Екатеринбурга

Екатеринбуржцы помогли следователям найти подростков, насиловавших детей в школе

19 августа 2024 в 17:27 Размер текста - 17 +

Пока что в уголовном деле скандальной спецшколы пять фигурантов Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Изнасилования в спецшколе Екатеринбурга Вскрыть факты сексуального насилия над младшеклассниками в екатеринбургской спецшколе №124 правоохранителям помогли четверо неравнодушных юношей, которые случайно узнали о случившемся от одного из потерпевших. Об этом URA.RU рассказал источник. «Следователям помогли четверо неравнодушных парней — двое из них братья. Они водили одного из потерпевших на занятия в спортивную секцию, там и узнали о случившемся. Эта ситуация их крайне возмутила, поэтому они начали действовать. Нашли в соцсетях воспитанников, стали писать им, расспрашивать все, что они знают об ужасах, которые творились в стенах учреждения. Потом заскринили все переписки и принесли в полицию. Благодаря этому удалось установить причастность двоих подростков, которые насиловали младшеклассников», — сказал собеседник агентства. Новость по теме Подростки два года насиловали детей в спецшколе Екатеринбурга По его словам, парни даже уговорили одного из пострадавших дать показания на своих обидчиков. «Они приносили доказательства в ГУВД и СКР, а им говорили: «Долго вы еще будете этим заниматься?» — заключил инсайдер. В свердловском СКР отказались от комментариев по теме. Как писало URA.RU, о скандале стало известно весной прошлого года, когда один из воспитанников сбежал из школы и рассказал обо всем маме. «Товарищеские суды» в заведении происходили якобы с подачи одного из педагогов. Так он «наказывал» провинившихся. Бывший директор школы Наталья Поддубная заявляла, что не знала о насилии. Суд приговорил ее к 11 месяцам исправительных работ. Трое воспитанников, совершавшие насилие, отправили в колонию, они получили от девяти до 12 лет лишения свободы. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU. На переднем плане — один из новых фигурантов уголовного дела Фото: читатель URA.RU Второй (новый) фигурант дела о насилии в спецшколе Фото: читатель URA.RU Переписка, которую юноши показали силовикам Фото: читатель URA.RU В ней один из воспитанников рассказывает, кто насиловал подростков Фото: читатель URA.RU В частности, собеседник назвал две фамилии возможных насильников Фото: читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вскрыть факты сексуального насилия над младшеклассниками в екатеринбургской спецшколе №124 правоохранителям помогли четверо неравнодушных юношей, которые случайно узнали о случившемся от одного из потерпевших. Об этом URA.RU рассказал источник. «Следователям помогли четверо неравнодушных парней — двое из них братья. Они водили одного из потерпевших на занятия в спортивную секцию, там и узнали о случившемся. Эта ситуация их крайне возмутила, поэтому они начали действовать. Нашли в соцсетях воспитанников, стали писать им, расспрашивать все, что они знают об ужасах, которые творились в стенах учреждения. Потом заскринили все переписки и принесли в полицию. Благодаря этому удалось установить причастность двоих подростков, которые насиловали младшеклассников», — сказал собеседник агентства. По его словам, парни даже уговорили одного из пострадавших дать показания на своих обидчиков. «Они приносили доказательства в ГУВД и СКР, а им говорили: «Долго вы еще будете этим заниматься?» — заключил инсайдер. В свердловском СКР отказались от комментариев по теме. Как писало URA.RU, о скандале стало известно весной прошлого года, когда один из воспитанников сбежал из школы и рассказал обо всем маме. «Товарищеские суды» в заведении происходили якобы с подачи одного из педагогов. Так он «наказывал» провинившихся. Бывший директор школы Наталья Поддубная заявляла, что не знала о насилии. Суд приговорил ее к 11 месяцам исправительных работ. Трое воспитанников, совершавшие насилие, отправили в колонию, они получили от девяти до 12 лет лишения свободы. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.