Перед наступлением ВС РФ на некоторых участках не было укреплений ВСУ
Украинские силы потерпели поражение в Харьковской области, потому что перед наступлением ВС РФ на некоторых участках не было укреплений. Об этом сообщил генерал-лейтенанта ВСУ Артура Горбенко.
«По словам Артура Горбенко, эти опорные пункты были в низинах и заросли кустарником, траншеи осыпались. Бетонные постройки не были обустроены как следует. Потому он отказался их принимать», — написали в издании Hromadske. По информации издания, Горбенко в конце 2023 года приказали принять укрепления на харьковском направлении.
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