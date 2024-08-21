Генерал ВСУ объяснил провал украинских сил под Харьковом

Генерал ВСУ Горбенко: перед наступлением ВС РФ под Харьковом не было укреплений
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Перед наступлением ВС РФ на некоторых участках не было укреплений ВСУ
Перед наступлением ВС РФ на некоторых участках не было укреплений ВСУ Фото:

Украинские силы потерпели поражение в Харьковской области, потому что перед наступлением ВС РФ на некоторых участках не было укреплений. Об этом сообщил генерал-лейтенанта ВСУ Артура Горбенко.

«По словам Артура Горбенко, эти опорные пункты были в низинах и заросли кустарником, траншеи осыпались. Бетонные постройки не были обустроены как следует. Потому он отказался их принимать», — написали в издании Hromadske. По информации издания, Горбенко в конце 2023 года приказали принять укрепления на харьковском направлении.

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Украинские силы потерпели поражение в Харьковской области, потому что перед наступлением ВС РФ на некоторых участках не было укреплений. Об этом сообщил генерал-лейтенанта ВСУ Артура Горбенко. «По словам Артура Горбенко, эти опорные пункты были в низинах и заросли кустарником, траншеи осыпались. Бетонные постройки не были обустроены как следует. Потому он отказался их принимать», — написали в издании Hromadske. По информации издания, Горбенко в конце 2023 года приказали принять укрепления на харьковском направлении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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