В Мурманской области сообщили об угрозе атаки беспилотников

Угрозу атаки дронами выявили в Мурманской области
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Мурманской области обнаружена угроза атаки беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом сообщил губернатор региона Андрей Чибис.
«На территории Мурманской области выявлена воздушная угроза применения беспилотника», — написал Чибис в своем telegram-канале. По его словам, уже приняты все меры по повышению безопасности в регионе.
В ночь с 20 на 21 августа российские ПВО уничтожили над Россией 45 украинских БПЛА самолетного типа. Над Московской областью сбили 11 дронов, над Брянской — 23, над Белгородской — шесть, над Калужской — три и над Курской — два.
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