В Мурманской области сообщили об угрозе атаки беспилотников

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Угрозу атаки дронами выявили в Мурманской области
Угрозу атаки дронами выявили в Мурманской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Мурманской области обнаружена угроза атаки беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом сообщил губернатор региона Андрей Чибис.

«На территории Мурманской области выявлена воздушная угроза применения беспилотника», — написал Чибис в своем telegram-канале. По его словам, уже приняты все меры по повышению безопасности в регионе.

В ночь с 20 на 21 августа российские ПВО уничтожили над Россией 45 украинских БПЛА самолетного типа. Над Московской областью сбили 11 дронов, над Брянской — 23, над Белгородской — шесть, над Калужской — три и над Курской — два.

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В Мурманской области обнаружена угроза атаки беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом сообщил губернатор региона Андрей Чибис. «На территории Мурманской области выявлена воздушная угроза применения беспилотника», — написал Чибис в своем telegram-канале. По его словам, уже приняты все меры по повышению безопасности в регионе. В ночь с 20 на 21 августа российские ПВО уничтожили над Россией 45 украинских БПЛА самолетного типа. Над Московской областью сбили 11 дронов, над Брянской — 23, над Белгородской — шесть, над Калужской — три и над Курской — два.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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