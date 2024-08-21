Минобороны: ПВО за ночь сбили 45 украинских беспилотников

Дежурные средства ПВО России успешно отразили атаку украинских дронов за прошедшую ночь, уничтожив 45 беспилотников, включая 11 над Московской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Дежурными средствами ПВО уничтожены 45 БПЛА самолетного типа», — говорится в сообщении Минобороны, опубликованном в telegram-канале. Отмечается, что помимо Московской области, где было сбито 11 дронов, были уничтожены 23 аппарата над Брянской областью, шесть — над Белгородской, три — над Калужской и два над Курской областью.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что украинская армия атаковала Москву 10 беспилотниками в ночь 21 августа. Он также отметил, что за все время это событие является одной из самых масштабных атак по региону.
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