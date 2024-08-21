Минобороны: ПВО за ночь сбили 45 украинских беспилотников

21 августа 2024 в 09:18 Размер текста - 17 +

ПВО сбила 11 беспилотников над Московской областью Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Дежурные средства ПВО России успешно отразили атаку украинских дронов за прошедшую ночь, уничтожив 45 беспилотников, включая 11 над Московской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Новость по теме Атака беспилотников ВСУ по Москве: что известно к этому часу «Дежурными средствами ПВО уничтожены 45 БПЛА самолетного типа», — говорится в сообщении Минобороны, опубликованном в telegram-канале. Отмечается, что помимо Московской области, где было сбито 11 дронов, были уничтожены 23 аппарата над Брянской областью, шесть — над Белгородской, три — над Калужской и два над Курской областью. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что украинская армия атаковала Москву 10 беспилотниками в ночь 21 августа. Он также отметил, что за все время это событие является одной из самых масштабных атак по региону. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Дежурные средства ПВО России успешно отразили атаку украинских дронов за прошедшую ночь, уничтожив 45 беспилотников, включая 11 над Московской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Дежурными средствами ПВО уничтожены 45 БПЛА самолетного типа», — говорится в сообщении Минобороны, опубликованном в telegram-канале. Отмечается, что помимо Московской области, где было сбито 11 дронов, были уничтожены 23 аппарата над Брянской областью, шесть — над Белгородской, три — над Калужской и два над Курской областью. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что украинская армия атаковала Москву 10 беспилотниками в ночь 21 августа. Он также отметил, что за все время это событие является одной из самых масштабных атак по региону.