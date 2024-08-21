Шри-Ланка с октября вводит безвизовый режим для россиян

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Шри-Ланка ввела безвизовый режим для граждан 35 государств
Шри-Ланка ввела безвизовый режим для граждан 35 государств Фото:

Шри-Ланка с 1 октября 2024 года упрощает визовый режим, предоставляя возможность безвизового посещения страны для граждан 35 государств, включая Россию. Об этом сообщил советник президента по вопросам туризма Харин Фернандо.

"Кабинет министров (Шри-Ланки – ред.) принял решение разрешить безвизовой въезд гражданам 35 государств с 1 октября 2024 года", – заявил советник, его слова передает газета Daily Mirror. В числе государств, получивших право на безвизовый въезд в Шри-Ланку, находятся не только Россия, но и большинство стран Европейского Союза, а также Белоруссия, Казахстан, Соединенные Штаты Америки, Великобритания и другие.

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Шри-Ланка с 1 октября 2024 года упрощает визовый режим, предоставляя возможность безвизового посещения страны для граждан 35 государств, включая Россию. Об этом сообщил советник президента по вопросам туризма Харин Фернандо. "Кабинет министров (Шри-Ланки – ред.) принял решение разрешить безвизовой въезд гражданам 35 государств с 1 октября 2024 года", – заявил советник, его слова передает газета Daily Mirror. В числе государств, получивших право на безвизовый въезд в Шри-Ланку, находятся не только Россия, но и большинство стран Европейского Союза, а также Белоруссия, Казахстан, Соединенные Штаты Америки, Великобритания и другие.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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