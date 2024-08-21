Шри-Ланка с октября вводит безвизовый режим для россиян

Шри-Ланка с 1 октября 2024 года упрощает визовый режим, предоставляя возможность безвизового посещения страны для граждан 35 государств, включая Россию. Об этом сообщил советник президента по вопросам туризма Харин Фернандо.
"Кабинет министров (Шри-Ланки – ред.) принял решение разрешить безвизовой въезд гражданам 35 государств с 1 октября 2024 года", – заявил советник, его слова передает газета Daily Mirror. В числе государств, получивших право на безвизовый въезд в Шри-Ланку, находятся не только Россия, но и большинство стран Европейского Союза, а также Белоруссия, Казахстан, Соединенные Штаты Америки, Великобритания и другие.
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