Суд поместил начальника управления цифровой трансформации ФСИН Тимченко в СИЗО

21 августа 2024 в 22:18 Размер текста - 17 +

Алексей Тимченко пробудет в СИЗО до 19 октября Фото: Илья Московец © URA.RU Начальника Управления цифровой трансформации ФСИН Алексея Тимченко поместили в СИЗО. Об этом сообщили в московском суде. «Постановлением Замоскворецкого районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство … об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении начальника УЦТ ФСИН России Тимченко Алексею Владимировичу на срок 2 месяца, то есть до 19 октября 2024 года», — написали в telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы. Тимченко предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Ранее начальник Управления цифровой трансформации Федеральной службы исполнения наказаний России был задержан по подозрению в коррупции. Следствие начало проверку и возбудило уголовное дело. Имя задержанного на тот момент не уточнялось. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Начальника Управления цифровой трансформации ФСИН Алексея Тимченко поместили в СИЗО. Об этом сообщили в московском суде. «Постановлением Замоскворецкого районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство … об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении начальника УЦТ ФСИН России Тимченко Алексею Владимировичу на срок 2 месяца, то есть до 19 октября 2024 года», — написали в telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы. Тимченко предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Ранее начальник Управления цифровой трансформации Федеральной службы исполнения наказаний России был задержан по подозрению в коррупции. Следствие начало проверку и возбудило уголовное дело. Имя задержанного на тот момент не уточнялось.