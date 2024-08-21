Суд поместил начальника управления цифровой трансформации ФСИН Тимченко в СИЗО

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Алексей Тимченко пробудет в СИЗО до 19 октября Фото:

Начальника Управления цифровой трансформации ФСИН Алексея Тимченко поместили в СИЗО. Об этом сообщили в московском суде.

«Постановлением Замоскворецкого районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство … об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении начальника УЦТ ФСИН России Тимченко Алексею Владимировичу на срок 2 месяца, то есть до 19 октября 2024 года», — написали в telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы. Тимченко предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере.

Ранее начальник Управления цифровой трансформации Федеральной службы исполнения наказаний России был задержан по подозрению в коррупции. Следствие начало проверку и возбудило уголовное дело. Имя задержанного на тот момент не уточнялось.

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Начальника Управления цифровой трансформации ФСИН Алексея Тимченко поместили в СИЗО. Об этом сообщили в московском суде. «Постановлением Замоскворецкого районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство … об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении начальника УЦТ ФСИН России Тимченко Алексею Владимировичу на срок 2 месяца, то есть до 19 октября 2024 года», — написали в telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы. Тимченко предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Ранее начальник Управления цифровой трансформации Федеральной службы исполнения наказаний России был задержан по подозрению в коррупции. Следствие начало проверку и возбудило уголовное дело. Имя задержанного на тот момент не уточнялось.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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