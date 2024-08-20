Силовика из ФСИН задержали за взятку

СК РФ: задержан начальник управления цифровой трансформации ФСИН

20 августа 2024 в 20:14 Размер текста - 17 +

Начальника Управления цифровой трансформации ФСИН подозревают в получении взятки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Начальник Управления цифровой трансформации Федеральной службы исполнения наказаний России был задержан по подозрению в коррупции. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.



«Начальник Управления цифровой трансформации задержан», — говорится в сообщении комитета в Telegram. Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере. Возбуждено уголовное дело, сейчас проводятся следственные действия. Имя задержанного не уточняется. На сайте ФСИН говорится, что это управление возглавляет полковник Алексей Тимченко, передает РБК. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Начальник Управления цифровой трансформации Федеральной службы исполнения наказаний России был задержан по подозрению в коррупции. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ. «Начальник Управления цифровой трансформации задержан», — говорится в сообщении комитета в Telegram. Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере. Возбуждено уголовное дело, сейчас проводятся следственные действия. Имя задержанного не уточняется. На сайте ФСИН говорится, что это управление возглавляет полковник Алексей Тимченко, передает РБК.