Силовика из ФСИН задержали за взятку

Начальник Управления цифровой трансформации Федеральной службы исполнения наказаний России был задержан по подозрению в коррупции. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.
«Начальник Управления цифровой трансформации задержан», — говорится в сообщении комитета в Telegram. Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере. Возбуждено уголовное дело, сейчас проводятся следственные действия.
Имя задержанного не уточняется. На сайте ФСИН говорится, что это управление возглавляет полковник Алексей Тимченко, передает РБК.
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Начальник Управления цифровой трансформации Федеральной службы исполнения наказаний России был задержан по подозрению в коррупции. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.
«Начальник Управления цифровой трансформации задержан», — говорится в сообщении комитета в Telegram. Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере. Возбуждено уголовное дело, сейчас проводятся следственные действия. Имя задержанного не уточняется. На сайте ФСИН говорится, что это управление возглавляет полковник Алексей Тимченко, передает РБК.