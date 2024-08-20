Силовика из ФСИН задержали за взятку

СК РФ: задержан начальник управления цифровой трансформации ФСИН
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Начальника Управления цифровой трансформации ФСИН подозревают в получении взятки Фото:

Начальник Управления цифровой трансформации Федеральной службы исполнения наказаний России был задержан по подозрению в коррупции. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

«Начальник Управления цифровой трансформации задержан», — говорится в сообщении комитета в Telegram. Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере. Возбуждено уголовное дело, сейчас проводятся следственные действия.

Имя задержанного не уточняется. На сайте ФСИН говорится, что это управление возглавляет полковник Алексей Тимченко, передает РБК.

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Начальник Управления цифровой трансформации Федеральной службы исполнения наказаний России был задержан по подозрению в коррупции. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ. «Начальник Управления цифровой трансформации задержан», — говорится в сообщении комитета в Telegram. Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере. Возбуждено уголовное дело, сейчас проводятся следственные действия. Имя задержанного не уточняется. На сайте ФСИН говорится, что это управление возглавляет полковник Алексей Тимченко, передает РБК.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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