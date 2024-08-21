21 августа 2024

Латвийца будут судить в США по обвинению в экспорте деталей в РФ

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Гражданин Латвии Олег Чистяков предстал перед судом в суде Канзас-Сити
Гражданин Латвии Олег Чистяков предстал перед судом в суде Канзас-Сити Фото:

Гражданин Латвии, 55-летний Олег Чистяков, был экстрадирован в Соединенные Штаты по обвинению в экспорте авиационных деталей в Россию. Об этом рассказали в минюсте США.

«55-летний гражданин Латвии по имени Олег Чистяков был экстрадирован в США из Латвии», — говорится на официальном сайте министерства. Там добавили, что Чистяков предстал перед судом в штате Канзас. Его обвиняют в сговоре с двумя гражданами США Кириллом Буяновским и Дугласом Робертсоном для незаконного снабжения российских компаний авиационным оборудованием.

В числе клиентов упоминается ФСБ России. Сообщается, что Буяновский и Робертсон, арестованные в марте 2023 года, признали свою вину. Чистякову грозит до 20 лет тюрьмы и штраф до миллиона долларов.

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Гражданин Латвии, 55-летний Олег Чистяков, был экстрадирован в Соединенные Штаты по обвинению в экспорте авиационных деталей в Россию. Об этом рассказали в минюсте США. «55-летний гражданин Латвии по имени Олег Чистяков был экстрадирован в США из Латвии», — говорится на официальном сайте министерства. Там добавили, что Чистяков предстал перед судом в штате Канзас. Его обвиняют в сговоре с двумя гражданами США Кириллом Буяновским и Дугласом Робертсоном для незаконного снабжения российских компаний авиационным оборудованием. В числе клиентов упоминается ФСБ России. Сообщается, что Буяновский и Робертсон, арестованные в марте 2023 года, признали свою вину. Чистякову грозит до 20 лет тюрьмы и штраф до миллиона долларов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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