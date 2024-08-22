ВС РФ нанесли «Градом» мощный удар по украинскому десанту

Российские военные из группировки «Днепр» расчетом реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» уничтожили скопление живой силы ВСУ в Херсонской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«С получением от воздушной разведки координат цели, расчет РСЗО „Град“ артиллерийского соединения из состава группировки войск „Днепр“ уничтожил скопление живой силы ВСУ, которое пыталось закрепиться на одном из островов в дельте Днепра в Херсонской области», — заявили в оборонном ведомстве, отметив, что задача была успешно выполнена. Информацию передает РИА Новости.
Ранее несколько расчетов РСЗО «Град» подразделений Южной группировки войск нанесли удары по технике украинской армии в районах пяти населенных пунктов ДНР. В результате за сутки бойцы ликвидировали 12 единиц боевой техники ВСУ, пишет 360.ru.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.