ВС РФ нанесли «Градом» мощный удар по украинскому десанту

МО: ВС РФ расчетом РСЗО «Град» поразили живую силу ВСУ под Херсоном
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ВС РФ нанесли удар расчетами РСЗО «Град» по расположению ВСУ в дельте Днепра Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные из группировки «Днепр» расчетом реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» уничтожили скопление живой силы ВСУ в Херсонской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«С получением от воздушной разведки координат цели, расчет РСЗО „Град“ артиллерийского соединения из состава группировки войск „Днепр“ уничтожил скопление живой силы ВСУ, которое пыталось закрепиться на одном из островов в дельте Днепра в Херсонской области», — заявили в оборонном ведомстве, отметив, что задача была успешно выполнена. Информацию передает РИА Новости.

Ранее несколько расчетов РСЗО «Град» подразделений Южной группировки войск нанесли удары по технике украинской армии в районах пяти населенных пунктов ДНР. В результате за сутки бойцы ликвидировали 12 единиц боевой техники ВСУ, пишет 360.ru.

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Российские военные из группировки «Днепр» расчетом реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» уничтожили скопление живой силы ВСУ в Херсонской области. Об этом сообщает Минобороны РФ. «С получением от воздушной разведки координат цели, расчет РСЗО „Град“ артиллерийского соединения из состава группировки войск „Днепр“ уничтожил скопление живой силы ВСУ, которое пыталось закрепиться на одном из островов в дельте Днепра в Херсонской области», — заявили в оборонном ведомстве, отметив, что задача была успешно выполнена. Информацию передает РИА Новости. Ранее несколько расчетов РСЗО «Град» подразделений Южной группировки войск нанесли удары по технике украинской армии в районах пяти населенных пунктов ДНР. В результате за сутки бойцы ликвидировали 12 единиц боевой техники ВСУ, пишет 360.ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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