В Челябинской области зарплаты металлургов достигли 175 тысяч рублей

В Челябинской области на металлургических предприятиях рабочие начали зарабатывать до 175 тысяч рублей. Как сообщили в пресс-службе челябинской организации Горно-металлургического профсоюза РФ (ГМПР), самые высокие зарплаты предложили сталеварам Ашинского метзавода.
«Самые высокооплачиваемые сталевары работают на Ашинском метзаводе: больше 175 тысяч рублей. При этом за пять месяцев рост их зарплат составил 15%», — отметили в ГМПР.
Данная категория специалистов стала самой высокооплачиваемой на всех предприятиях. В среднем их доход составил 134 тысячи рублей в месяц. Среди других высокооплачиваемых специальностей оказались вальцовщики с доходом почти 115 тысяч рублей. Плавильщикам работодатели платили более чем 103 тысячи рублей. Электрогазосварщики и слесари-ремонтники могли рассчитывать на доходы в 85 и 78 тысяч рублей соответственно. Заметный рост доходов также наблюдался у прессовщиков и водителей большегрузов. Они зарабатывали по 93 тысячи рублей, что на 19% выше, чем в начале года.
По словам председателя областной организации ГМПР Юрия Горанова, увеличение зарплат связано с кадровым дефицитом и конкуренцией за рабочую силу. Активная позиция профкомов в переговорах также способствовала повышению оплаты труда. Планы ГМПР на 2026 год предусматривают достижение средней зарплаты на уровне 90 тысяч рублей на предприятиях горно-металлургического комплекса.
Экономист областной организации ГМПР Владимир Нечаев отметил, что высокий уровень зарплаты не всегда отражает реальную ценность труда из-за различных доплат и переработок. Такая практика может привести к избыточной нагрузке на работников и негативно сказаться на их здоровье.
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