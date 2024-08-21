В Пермском крае выросла стоимость литра бензина

Росстат зафиксировал рост цен на бензин в Прикамье
В Пермском крае средняя стоимость одного литра бензина за неделю с 13 по 19 августа выросла на 15 копеек. Такие данные отражены на сайте Росстата.
«Пермский край. Бензин марки АИ-92: 53,31рубля; АИ-95: 58,03 рубля», — сообщает Росстат. Бензин марки АИ-98 за неделю подорожал на 1 рубль 10 копеек — до 74,74 рубля. Средняя стоимость дизельного топлива составила 67,27 рубля.
Всего изменение цен на бензин было зафиксировано в 79 субъектах РФ, уточняет статведомство. Наиболее существенное повышение цен на топливо произошло в Республике Адыгея (+1,2%) и Камчатском крае (+1,0%).
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