21 августа 2024

В Пермском крае выросла стоимость литра бензина

© Служба новостей «URA.RU»
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Росстат зафиксировал рост цен на бензин в Прикамье
Росстат зафиксировал рост цен на бензин в Прикамье Фото:

В Пермском крае средняя стоимость одного литра бензина за неделю с 13 по 19 августа выросла на 15 копеек. Такие данные отражены на сайте Росстата.

«Пермский край. Бензин марки АИ-92: 53,31рубля; АИ-95: 58,03 рубля», — сообщает Росстат. Бензин марки АИ-98 за неделю подорожал на 1 рубль 10 копеек — до 74,74 рубля. Средняя стоимость дизельного топлива составила 67,27 рубля.

Всего изменение цен на бензин было зафиксировано в 79 субъектах РФ, уточняет статведомство. Наиболее существенное повышение цен на топливо произошло в Республике Адыгея (+1,2%) и Камчатском крае (+1,0%).

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В Пермском крае средняя стоимость одного литра бензина за неделю с 13 по 19 августа выросла на 15 копеек. Такие данные отражены на сайте Росстата. «Пермский край. Бензин марки АИ-92: 53,31рубля; АИ-95: 58,03 рубля», — сообщает Росстат. Бензин марки АИ-98 за неделю подорожал на 1 рубль 10 копеек — до 74,74 рубля. Средняя стоимость дизельного топлива составила 67,27 рубля. Всего изменение цен на бензин было зафиксировано в 79 субъектах РФ, уточняет статведомство. Наиболее существенное повышение цен на топливо произошло в Республике Адыгея (+1,2%) и Камчатском крае (+1,0%).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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