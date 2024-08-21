Челябинцы обучили робота предупреждать заводы о будущих поломках

Ученые Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ, Челябинск) научили нейросети предупреждать заводы о предстоящих поломках техники. Как 22 августа сообщили в пресс-службе вуза, искусственный интеллект (ИИ) будет анализировать данные о температуре подшипников.
«Данные собираются с датчиков, которые отслеживают тепловой поток от подшипников под высокой нагрузкой. Нейросеть анализирует информацию, предупреждая оператора станка о возможных нарушениях в работе и об угрозе поломки оборудования», — рассказали в ЮУрГУ.
Технологическое решение внедряется в металлургической отрасли для управления состоянием оборудования. Использование нейросетей снижает риск аварий и непредвиденных простоев. Данные снимают датчики теплового потока.
Информация к нейросети передается по беспроводным каналам. Инженер лаборатории технической самодиагностики и самоконтроля приборов и систем Денис Лебедев разрабатывает программы для систем хранения и визуализации данных. Также он обучает модели ИИ. Работа ведется в рамках проекта «Технологии диагностики элементов АСУ ТП и средств измерений». Финансируется разработка за счет программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030».
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