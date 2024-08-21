21 августа 2024

Челябинцы обучили робота предупреждать заводы о будущих поломках . Фото

Челябинцы обучили робота предупреждать заводы о будущих поломках
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Искусственный интеллект подключили к анализу работы техники металлургов
Искусственный интеллект подключили к анализу работы техники металлургов Фото:

Ученые Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ, Челябинск) научили нейросети предупреждать заводы о предстоящих поломках техники. Как 22 августа сообщили в пресс-службе вуза, искусственный интеллект (ИИ) будет анализировать данные о температуре подшипников.

«Данные собираются с датчиков, которые отслеживают тепловой поток от подшипников под высокой нагрузкой. Нейросеть анализирует информацию, предупреждая оператора станка о возможных нарушениях в работе и об угрозе поломки оборудования», — рассказали в ЮУрГУ.

Технологическое решение внедряется в металлургической отрасли для управления состоянием оборудования. Использование нейросетей снижает риск аварий и непредвиденных простоев. Данные снимают датчики теплового потока.

Информация к нейросети передается по беспроводным каналам. Инженер лаборатории технической самодиагностики и самоконтроля приборов и систем Денис Лебедев разрабатывает программы для систем хранения и визуализации данных. Также он обучает модели ИИ. Работа ведется в рамках проекта «Технологии диагностики элементов АСУ ТП и средств измерений». Финансируется разработка за счет программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030».

Денис Лебедев поможет металлургам сэкономить на ремонтах оборудования
Денис Лебедев поможет металлургам сэкономить на ремонтах оборудования
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ученые Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ, Челябинск) научили нейросети предупреждать заводы о предстоящих поломках техники. Как 22 августа сообщили в пресс-службе вуза, искусственный интеллект (ИИ) будет анализировать данные о температуре подшипников. «Данные собираются с датчиков, которые отслеживают тепловой поток от подшипников под высокой нагрузкой. Нейросеть анализирует информацию, предупреждая оператора станка о возможных нарушениях в работе и об угрозе поломки оборудования», — рассказали в ЮУрГУ. Технологическое решение внедряется в металлургической отрасли для управления состоянием оборудования. Использование нейросетей снижает риск аварий и непредвиденных простоев. Данные снимают датчики теплового потока. Информация к нейросети передается по беспроводным каналам. Инженер лаборатории технической самодиагностики и самоконтроля приборов и систем Денис Лебедев разрабатывает программы для систем хранения и визуализации данных. Также он обучает модели ИИ. Работа ведется в рамках проекта «Технологии диагностики элементов АСУ ТП и средств измерений». Финансируется разработка за счет программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...