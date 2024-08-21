21 августа 2024

В Екатеринбурге у 36-летней женщины во время родов остановилось сердце. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Хирургическая операция в Окружном кардиологическом диспансере «Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии». Сургут, операция, хирург, врач, лупа хирургическая, доктора
Врачи провели экстренное кесарево сечение, чтобы спасти ребенка и мать (архивное фото) Фото:

Врачи из Екатеринбургского клинического перинатального центра и Свердловской областной клинической больницы №1 спасли 36-летнюю женщину и ее новорожденного ребенка. Во время родов у пациентки возникло необычное осложнение в виде эмболии околоплодными водами, что привело к остановке сердца. Благодаря слаженным действиям медицинского персонала роженица и малыш были спасены. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информационной политики региона (ДИП).

«Женщина была принята в ЕКПЦ на 39-й неделе для естественных родов. После проведения УЗИ, кардиотокографии плода и общеклинического обследования была выполнена стимуляция родовой деятельности. Однако через шесть часов у женщины возникли боли за грудиной, последовала остановка дыхания и ухудшение сердечной деятельности у ребенка. Акушеры-гинекологи срочно провели кесарево сечение для спасения ребенка. Сразу после рождения малыша у матери произошла остановка сердца. В течение десяти минут врачи проводили реанимационные мероприятия, и на четвертой попытке удалось восстановить стабильный сердечный ритм», — говорится в сообщении ДИПа.

В общей сложности пациентке ввели около пяти литров инфузионных растворов, включая примерно три литра компонентов крови. Сама женщина потеряла около 2,3 литра крови. Ее подключили к аппарату ИВЛ. На четвертый день после операции, когда состояние женщины стабилизировалось благодаря усилиям сотрудников реанимации, она была отключена от ИВЛ и переведена в хирургическое отделение. После успешного курса терапии пациентка и малыш были выписаны из больницы.

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Врачи из Екатеринбургского клинического перинатального центра и Свердловской областной клинической больницы №1 спасли 36-летнюю женщину и ее новорожденного ребенка. Во время родов у пациентки возникло необычное осложнение в виде эмболии околоплодными водами, что привело к остановке сердца. Благодаря слаженным действиям медицинского персонала роженица и малыш были спасены. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информационной политики региона (ДИП). «Женщина была принята в ЕКПЦ на 39-й неделе для естественных родов. После проведения УЗИ, кардиотокографии плода и общеклинического обследования была выполнена стимуляция родовой деятельности. Однако через шесть часов у женщины возникли боли за грудиной, последовала остановка дыхания и ухудшение сердечной деятельности у ребенка. Акушеры-гинекологи срочно провели кесарево сечение для спасения ребенка. Сразу после рождения малыша у матери произошла остановка сердца. В течение десяти минут врачи проводили реанимационные мероприятия, и на четвертой попытке удалось восстановить стабильный сердечный ритм», — говорится в сообщении ДИПа. В общей сложности пациентке ввели около пяти литров инфузионных растворов, включая примерно три литра компонентов крови. Сама женщина потеряла около 2,3 литра крови. Ее подключили к аппарату ИВЛ. На четвертый день после операции, когда состояние женщины стабилизировалось благодаря усилиям сотрудников реанимации, она была отключена от ИВЛ и переведена в хирургическое отделение. После успешного курса терапии пациентка и малыш были выписаны из больницы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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