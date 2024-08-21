21 августа 2024

Пермские депутаты поддержали упразднение трех деревень

Пермские депутаты поддержали упразднение трех деревень в Уинске и Краснокамске
© Служба новостей «URA.RU»
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В деревнях никто не живет
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Депутаты заксобрания Пермского края поддержали упразднение трех деревень. Это Губаны и Козлова в Уинском округе и Пирожки в Краснокамском округе. Решение о принятии законопроекта о ликвидации деревень было принято в первом чтении на заседании парламента 22 августа. Трансляция проходит на сайте ЗС. Как пошутил докладчик по вопросу, депутат Игорь Малых, «пирожки в Пирожках больше не пекут».

«Упразднить в Уинском муниципальном округе как фактически прекратившие существование деревни Губаны и Козлова. В настоящее время в указанных населенных пунктах жители отсутствуют», — отметил в своем докладе депутат Александр Козюков.

В Пирожках, по словам второго докладчика, депутата Игоря Малых, никто не живет с 1998 года. Все переехали в близлежащие Пермь, Краснокамск, Оверята. Парламентарии начали шутить, что название хорошее, жалко такой населенный пункт. «Название хорошее, но пирожки уже там никто не печет», — заявил Малых.

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Депутаты заксобрания Пермского края поддержали упразднение трех деревень. Это Губаны и Козлова в Уинском округе и Пирожки в Краснокамском округе. Решение о принятии законопроекта о ликвидации деревень было принято в первом чтении на заседании парламента 22 августа. Трансляция проходит на сайте ЗС. Как пошутил докладчик по вопросу, депутат Игорь Малых, «пирожки в Пирожках больше не пекут». «Упразднить в Уинском муниципальном округе как фактически прекратившие существование деревни Губаны и Козлова. В настоящее время в указанных населенных пунктах жители отсутствуют», — отметил в своем докладе депутат Александр Козюков. В Пирожках, по словам второго докладчика, депутата Игоря Малых, никто не живет с 1998 года. Все переехали в близлежащие Пермь, Краснокамск, Оверята. Парламентарии начали шутить, что название хорошее, жалко такой населенный пункт. «Название хорошее, но пирожки уже там никто не печет», — заявил Малых.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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