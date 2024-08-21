Пермские депутаты поддержали упразднение трех деревень

Депутаты заксобрания Пермского края поддержали упразднение трех деревень. Это Губаны и Козлова в Уинском округе и Пирожки в Краснокамском округе. Решение о принятии законопроекта о ликвидации деревень было принято в первом чтении на заседании парламента 22 августа. Трансляция проходит на сайте ЗС. Как пошутил докладчик по вопросу, депутат Игорь Малых, «пирожки в Пирожках больше не пекут».
«Упразднить в Уинском муниципальном округе как фактически прекратившие существование деревни Губаны и Козлова. В настоящее время в указанных населенных пунктах жители отсутствуют», — отметил в своем докладе депутат Александр Козюков.
В Пирожках, по словам второго докладчика, депутата Игоря Малых, никто не живет с 1998 года. Все переехали в близлежащие Пермь, Краснокамск, Оверята. Парламентарии начали шутить, что название хорошее, жалко такой населенный пункт. «Название хорошее, но пирожки уже там никто не печет», — заявил Малых.
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