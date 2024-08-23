Свердловчанка отдала больше миллиона, спасая мужа от командира-тирана на СВО

Жена свердловского бойца СВО попыталась помочь ему и потеряла 1,5 млн рублей

24 августа 2024 в 15:36 Размер текста - 17 +

Боец переживает, что условия в зоне СВО ухудшатся после жалобы (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жительница Среднеуральска Полина Овчарова утверждает, что передала Алене Дробной из благотворительного фонда «Быть Добру» 1,5 миллиона рублей в надежде на перевод ее мужа, участника спецоперации РФ на Украине из псковской части №32515. Супруг жаловался жене на сложные условия службы и угрозы от командования. В итоге военный остался на прежнем месте, а деньги исчезли. Полина заявила URA.RU, что обратилась с заявлением в полицию, обвинив фонд в мошенничестве. Боец с позывным «Череха» столкнулся с серьезными угрозами после возвращения из госпиталя, где он провел несколько дней из-за ранения. «После моего возвращения в часть командование начало вымогать у меня миллион рублей, угрожая разрушить мой брак ложными историями о моем поведении в Мариуполе», — рассказал корреспонденту сам «Череха». Военный подчеркнул, что обвинения в его адрес были полностью выдуманы, и ему пригрозили найти другую причину для давления, если он не выплатит сумму. После этого Овчарова и обратилась к Дробной, с которой она познакомилась во время изготовления маскировочных сетей. «Алена сказала, что есть возможность помочь мужу с переводом [в другое подразделение], но для этого необходимо внести полтора миллиона [рублей]», — поделилась Полина. Новость по теме Свердловский танкист совершил подвиг в зоне СВО. Фото Она заявила, что передала Дробной деньги возле своего дома 15 мая. Эти полтора миллиона семья накопила на операцию маленькому сыну. У ребенка проблемы с сердцем. «Верила, что нам помогут, но на деле все оказалось иначе», — говорит женщина. По ее словам, Дробная отрицает, что брала у нее деньги. «Но у меня есть все подтверждения. Я обратилась с заявлением в полицию, но она бездействует. Я убеждена, что обманывать семьи военнослужащих особенно подло, учитывая еще нашу сложную ситуацию: у нас нет жилья, ребенок болен. Но я не остановлюсь и обращусь во все инстанции, даже в приемную президента. Истина должна восторжествовать», — сказала Полина Овчарова. URA.RU также обратилось к самой Алене Дробной — единственному учредителю фонда «Быть Добру». «Это полный бред. Никто мне никакие денежные средства не передавал. В полиции меня опросили и отказали [Овчаровой] в возбуждении уголовного дела. Она утверждает, что у нее есть все доказательства, но это неправда. Люди ищут виноватых. Ее муж говорил, что не поедет обратно в часть, якобы из-за вымогательства денег, но это уголовная статья. Мы — благотворительный фонд, оказываем гуманитарную помощь, я не могу помочь в его ситуации. Никаких денег мне не передавали», — заявила Дробная. Агентство направило официальный запрос в департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России. Ответ на него будет опубликован, как только поступит. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительница Среднеуральска Полина Овчарова утверждает, что передала Алене Дробной из благотворительного фонда «Быть Добру» 1,5 миллиона рублей в надежде на перевод ее мужа, участника спецоперации РФ на Украине из псковской части №32515. Супруг жаловался жене на сложные условия службы и угрозы от командования. В итоге военный остался на прежнем месте, а деньги исчезли. Полина заявила URA.RU, что обратилась с заявлением в полицию, обвинив фонд в мошенничестве. Боец с позывным «Череха» столкнулся с серьезными угрозами после возвращения из госпиталя, где он провел несколько дней из-за ранения. «После моего возвращения в часть командование начало вымогать у меня миллион рублей, угрожая разрушить мой брак ложными историями о моем поведении в Мариуполе», — рассказал корреспонденту сам «Череха». Военный подчеркнул, что обвинения в его адрес были полностью выдуманы, и ему пригрозили найти другую причину для давления, если он не выплатит сумму. После этого Овчарова и обратилась к Дробной, с которой она познакомилась во время изготовления маскировочных сетей. «Алена сказала, что есть возможность помочь мужу с переводом [в другое подразделение], но для этого необходимо внести полтора миллиона [рублей]», — поделилась Полина. Она заявила, что передала Дробной деньги возле своего дома 15 мая. Эти полтора миллиона семья накопила на операцию маленькому сыну. У ребенка проблемы с сердцем. «Верила, что нам помогут, но на деле все оказалось иначе», — говорит женщина. По ее словам, Дробная отрицает, что брала у нее деньги. «Но у меня есть все подтверждения. Я обратилась с заявлением в полицию, но она бездействует. Я убеждена, что обманывать семьи военнослужащих особенно подло, учитывая еще нашу сложную ситуацию: у нас нет жилья, ребенок болен. Но я не остановлюсь и обращусь во все инстанции, даже в приемную президента. Истина должна восторжествовать», — сказала Полина Овчарова. URA.RU также обратилось к самой Алене Дробной — единственному учредителю фонда «Быть Добру». «Это полный бред. Никто мне никакие денежные средства не передавал. В полиции меня опросили и отказали [Овчаровой] в возбуждении уголовного дела. Она утверждает, что у нее есть все доказательства, но это неправда. Люди ищут виноватых. Ее муж говорил, что не поедет обратно в часть, якобы из-за вымогательства денег, но это уголовная статья. Мы — благотворительный фонд, оказываем гуманитарную помощь, я не могу помочь в его ситуации. Никаких денег мне не передавали», — заявила Дробная. Агентство направило официальный запрос в департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России. Ответ на него будет опубликован, как только поступит.