Наводчик-оператор танка Вячеслав Обвинцев уроженец Каменска-Уральского (Свердловская область) уничтожил несколько опорных пунктов и пулеметных расчетов ВСУ в зоне спецоперации на Авдеевском направлении. Это позволило ВС РФ занять выгодные огневые позиции. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии родного города солдата.
«Обвинцев в составе экипажа танка Т-80 наносил огневое поражение противнику с закрытых огневых позиций. В ходе нанесения ударов было уничтожено несколько опорных пунктов противника, несколько пулеметных расчетов. В результате противник понес значительные потери на данном участке. Это позволило штурмовым отрядам полка занять выгодные огневые позиции и закрепиться на данном направлении», — следует из сообщения.
О подвиге танкиста сообщил в письме на имя главы Каменска-Уральского Алексея Герасимова командир войсковой части, где служит Обвинцев. За высокие показатели и достижения в службе военнослужащий награжден медалью «За воинскую доблесть II степени» и медалью Жукова.
Еще один свердловский стрелок Лев Константинович получил медаль за подвиг под Авдеевкой. Во время боя солдат, рискуя своей жизнью, перешел к штурмовым действиям на укрепленные позиции противника. Он овладел рубежом и перешел к обороне.
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