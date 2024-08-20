Свердловский танкист совершил подвиг в зоне СВО. Фото

20 августа 2024 в 20:10 Размер текста - 17 +

Танкист уничтожил опорные пункты ВСУ на Авдеевском направлении (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Наводчик-оператор танка Вячеслав Обвинцев уроженец Каменска-Уральского (Свердловская область) уничтожил несколько опорных пунктов и пулеметных расчетов ВСУ в зоне спецоперации на Авдеевском направлении. Это позволило ВС РФ занять выгодные огневые позиции. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии родного города солдата. «Обвинцев в составе экипажа танка Т-80 наносил огневое поражение противнику с закрытых огневых позиций. В ходе нанесения ударов было уничтожено несколько опорных пунктов противника, несколько пулеметных расчетов. В результате противник понес значительные потери на данном участке. Это позволило штурмовым отрядам полка занять выгодные огневые позиции и закрепиться на данном направлении», — следует из сообщения. О подвиге танкиста сообщил в письме на имя главы Каменска-Уральского Алексея Герасимова командир войсковой части, где служит Обвинцев. За высокие показатели и достижения в службе военнослужащий награжден медалью «За воинскую доблесть II степени» и медалью Жукова. Еще один свердловский стрелок Лев Константинович получил медаль за подвиг под Авдеевкой. Во время боя солдат, рискуя своей жизнью, перешел к штурмовым действиям на укрепленные позиции противника. Он овладел рубежом и перешел к обороне. Обвинцев находится в зоне боевых действий с февраля 2023-го Фото: пресс-служба мэрии Каменска-Уральского Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Наводчик-оператор танка Вячеслав Обвинцев уроженец Каменска-Уральского (Свердловская область) уничтожил несколько опорных пунктов и пулеметных расчетов ВСУ в зоне спецоперации на Авдеевском направлении. Это позволило ВС РФ занять выгодные огневые позиции. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии родного города солдата. «Обвинцев в составе экипажа танка Т-80 наносил огневое поражение противнику с закрытых огневых позиций. В ходе нанесения ударов было уничтожено несколько опорных пунктов противника, несколько пулеметных расчетов. В результате противник понес значительные потери на данном участке. Это позволило штурмовым отрядам полка занять выгодные огневые позиции и закрепиться на данном направлении», — следует из сообщения. О подвиге танкиста сообщил в письме на имя главы Каменска-Уральского Алексея Герасимова командир войсковой части, где служит Обвинцев. За высокие показатели и достижения в службе военнослужащий награжден медалью «За воинскую доблесть II степени» и медалью Жукова. Еще один свердловский стрелок Лев Константинович получил медаль за подвиг под Авдеевкой. Во время боя солдат, рискуя своей жизнью, перешел к штурмовым действиям на укрепленные позиции противника. Он овладел рубежом и перешел к обороне.