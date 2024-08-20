Свердловский танкист совершил подвиг в зоне СВО. Фото

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Международный военно-технический форум «Армия-2022». Екатеринбург, милитари, танкисты, армия, оружие, милитаризация, танк, z войска, сбойка
Танкист уничтожил опорные пункты ВСУ на Авдеевском направлении (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Наводчик-оператор танка Вячеслав Обвинцев уроженец Каменска-Уральского (Свердловская область) уничтожил несколько опорных пунктов и пулеметных расчетов ВСУ в зоне спецоперации на Авдеевском направлении. Это позволило ВС РФ занять выгодные огневые позиции. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии родного города солдата.

«Обвинцев в составе экипажа танка Т-80 наносил огневое поражение противнику с закрытых огневых позиций. В ходе нанесения ударов было уничтожено несколько опорных пунктов противника, несколько пулеметных расчетов. В результате противник понес значительные потери на данном участке. Это позволило штурмовым отрядам полка занять выгодные огневые позиции и закрепиться на данном направлении», — следует из сообщения.

О подвиге танкиста сообщил в письме на имя главы Каменска-Уральского Алексея Герасимова командир войсковой части, где служит Обвинцев. За высокие показатели и достижения в службе военнослужащий награжден медалью «За воинскую доблесть II степени» и медалью Жукова.

Еще один свердловский стрелок Лев Константинович получил медаль за подвиг под Авдеевкой. Во время боя солдат, рискуя своей жизнью, перешел к штурмовым действиям на укрепленные позиции противника. Он овладел рубежом и перешел к обороне.

Обвинцев находится в зоне боевых действий с февраля 2023-го
Обвинцев находится в зоне боевых действий с февраля 2023-го
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Наводчик-оператор танка Вячеслав Обвинцев уроженец Каменска-Уральского (Свердловская область) уничтожил несколько опорных пунктов и пулеметных расчетов ВСУ в зоне спецоперации на Авдеевском направлении. Это позволило ВС РФ занять выгодные огневые позиции. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии родного города солдата. «Обвинцев в составе экипажа танка Т-80 наносил огневое поражение противнику с закрытых огневых позиций. В ходе нанесения ударов было уничтожено несколько опорных пунктов противника, несколько пулеметных расчетов. В результате противник понес значительные потери на данном участке. Это позволило штурмовым отрядам полка занять выгодные огневые позиции и закрепиться на данном направлении», — следует из сообщения. О подвиге танкиста сообщил в письме на имя главы Каменска-Уральского Алексея Герасимова командир войсковой части, где служит Обвинцев. За высокие показатели и достижения в службе военнослужащий награжден медалью «За воинскую доблесть II степени» и медалью Жукова. Еще один свердловский стрелок Лев Константинович получил медаль за подвиг под Авдеевкой. Во время боя солдат, рискуя своей жизнью, перешел к штурмовым действиям на укрепленные позиции противника. Он овладел рубежом и перешел к обороне.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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