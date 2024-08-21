21 августа 2024

В центре Челябинска перекроют две улицы на время взлета 700 беспилотников. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Улицы перекроют на время открытия светомузыкального фонтана
Улицы перекроют на время открытия светомузыкального фонтана Фото:

В Челябинске 30 августа перекроют улицы Кирова и Красную на время шоу дронов и музыкального фонтана. Предварительно, ограничения начнут действовать в 21:00, а в шоу примут участие 700 коптеров, передает корреспондент URA.RU слова начальника управления культуры города Элеоноры Халиковой.

«На открытии светомузыкального фонтана будет дополнительная изюминка — более 700 дронов поднимутся в небо и будут выстраиваться в фигуры. Мы перекроем улицу Кирова от улицы Братьев Кашириных до Труда. Она станет полностью пешеходной. Помимо этого, мы перекроем улицу Красную», — сообщила URA.RU Халикова.

Точное время и границы перекрытия сообщат дополнительно накануне. Халикова уточнила, что ориентировочно перекрытия введут в 21:00. В предпоследний день августа откроется светомузыкальный фонтан, возведенный к празднованию Дня города. В открытии примет участие симфонический оркестр региона, а сопровождать музыку будет видеоряд с улицами Челябинска на экране фонтана.

Точное время перекрытий сообщат дополнительно
Точное время перекрытий сообщат дополнительно
Фото:

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В Челябинске 30 августа перекроют улицы Кирова и Красную на время шоу дронов и музыкального фонтана. Предварительно, ограничения начнут действовать в 21:00, а в шоу примут участие 700 коптеров, передает корреспондент URA.RU слова начальника управления культуры города Элеоноры Халиковой. «На открытии светомузыкального фонтана будет дополнительная изюминка — более 700 дронов поднимутся в небо и будут выстраиваться в фигуры. Мы перекроем улицу Кирова от улицы Братьев Кашириных до Труда. Она станет полностью пешеходной. Помимо этого, мы перекроем улицу Красную», — сообщила URA.RU Халикова. Точное время и границы перекрытия сообщат дополнительно накануне. Халикова уточнила, что ориентировочно перекрытия введут в 21:00. В предпоследний день августа откроется светомузыкальный фонтан, возведенный к празднованию Дня города. В открытии примет участие симфонический оркестр региона, а сопровождать музыку будет видеоряд с улицами Челябинска на экране фонтана.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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