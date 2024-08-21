В Челябинске 30 августа перекроют улицы Кирова и Красную на время шоу дронов и музыкального фонтана. Предварительно, ограничения начнут действовать в 21:00, а в шоу примут участие 700 коптеров, передает корреспондент URA.RU слова начальника управления культуры города Элеоноры Халиковой.
«На открытии светомузыкального фонтана будет дополнительная изюминка — более 700 дронов поднимутся в небо и будут выстраиваться в фигуры. Мы перекроем улицу Кирова от улицы Братьев Кашириных до Труда. Она станет полностью пешеходной. Помимо этого, мы перекроем улицу Красную», — сообщила URA.RU Халикова.
Точное время и границы перекрытия сообщат дополнительно накануне. Халикова уточнила, что ориентировочно перекрытия введут в 21:00. В предпоследний день августа откроется светомузыкальный фонтан, возведенный к празднованию Дня города. В открытии примет участие симфонический оркестр региона, а сопровождать музыку будет видеоряд с улицами Челябинска на экране фонтана.
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