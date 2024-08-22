В Челябинске 288 день рождения города начнут отмечать с 30 августа. Концерты звезд российской эстрады Димы Билана и группы HammAli & Navai пройдут 7 сентября. Ожидается более 50 праздничных мероприятий. В их числе: шоу дронов, музыкальные фестивали, городское караоке и выступления команд КВН, сообщила URA.RU 22 августа начальник управления культуры областного центра Элеонора Халикова.
«Более 50 праздничных мероприятий запланировано на День города в Челябинске. Празднования начнутся с 30 августа. Ожидаются концерты российских звезд — Димы Билана и рэп-дуэта HammAli & Navai», — сообщила URA.RU Халикова.
Основные мероприятия запланированы на 7 сентября. В этот день на площадке у челябинского Торгового центра состоится праздничный концерт, хедлайнером которого станет Дима Билан. В Арт-сквер также пройдет музыкальный фестиваль с именитыми диджеями. Вечер закончится музыкальным 12-минутным фейерверком в 22:00.
Халикова уточнила, что главной изюминкой старта праздничных мероприятий станет открытие нового светомузыкального фонтана на реке Миасс, которое пройдет 30 августа. Там же запланировано шоу дронов. В нем поучаствуют 700 единиц техники. Ежегодный городской общественный вернисаж состоится на следующий день, 31 августа.
С 1 сентября на пешеходной улице Кирова стартует 19 фестиваль «Челябинск читающий». В нем поучаствуют четыре областные и две муниципальные библиотеки. На Кировке будут расположены библиотечные шатры и заработает книжная ярмарка. В этот же день пройдет театрализованный стрит-парад и джазовый марафон в рамках международного фестиваля «Какой удивительный мир» под руководством Челябинской филармонии.
Два дня, с 5 по 7 сентября, будет проходить первенство России по велосипедному спорту BMX. Концерт исполнителей HammAli & Navai пройдет на торжественной части спортивного мероприятия, после оглашения результатов. Фестиваль «Парад моды»» состоится на Кировке 6 сентября. Там можно будет увидеть новую спортивную форму челябинской баскетбольной команды «Челбаскет». В парке «Сад Победы»» 7 сентября расскажут о керамике, проведут мастер-классы и игровую программу, а на Кировке устроят городское караоке.
Также 7 сентября на Театральной площади пройдет фестиваль общественного транспорта, где покажут транспорт двух эпох и выступят творческие коллективы. На трех площадках: в парке имени Тищенко, в парке «Сад Пушкина» и «Саду Победы» для гостей проведут музыкальный фестиваль оркестров войск гвардии РФ. В честь Дня города участники премьер-лиги КВН команды «Олег» и «Родня» выступят на Кировке вместе с студенческими коллективами и командой «Евразия» из Высшей лиги.
Праздновать День города в Челябинске будут вплоть до 14 сентября. Закроет эпопею торжеств фестиваль уличной культуры.
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