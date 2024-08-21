21 августа 2024

Три школы из ХМАО попали в число лучших учебных заведений России

© Служба новостей «URA.RU»
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Три югорских гимназии попали в рейтинг лучших российский учебных заведений по версии RAEX
Три югорских гимназии попали в рейтинг лучших российский учебных заведений по версии RAEX Фото:

Три школы из ХМАО оказались в топе учебных заведений, выпускники которых поступили в главные российские ВУЗы. Рейтинг опубликовали аналитики агентства RAEX.

«166 место — Югорский физико-математический лицей-интернат, Ханты-Мансийск. 433 место — лицей (Нижневартовск). 468 место — сургутский естественно-научный лицей», — следует из аналитики.

Большинство школьников из этих трех лицеев смогли поступит на бюджет. Остальные были зачислены по договору.

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Три школы из ХМАО оказались в топе учебных заведений, выпускники которых поступили в главные российские ВУЗы. Рейтинг опубликовали аналитики агентства RAEX. «166 место — Югорский физико-математический лицей-интернат, Ханты-Мансийск. 433 место — лицей (Нижневартовск). 468 место — сургутский естественно-научный лицей», — следует из аналитики. Большинство школьников из этих трех лицеев смогли поступит на бюджет. Остальные были зачислены по договору.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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