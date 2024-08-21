Три школы из ХМАО попали в число лучших учебных заведений России

Три югорских гимназии попали в рейтинг лучших российский учебных заведений по версии RAEX
Три школы из ХМАО оказались в топе учебных заведений, выпускники которых поступили в главные российские ВУЗы. Рейтинг опубликовали аналитики агентства RAEX.
«166 место — Югорский физико-математический лицей-интернат, Ханты-Мансийск. 433 место — лицей (Нижневартовск). 468 место — сургутский естественно-научный лицей», — следует из аналитики.
Большинство школьников из этих трех лицеев смогли поступит на бюджет. Остальные были зачислены по договору.
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