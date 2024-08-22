ДРГ пыталась прорваться около Скрыльевки под Курском

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Российские военные уничтожили семь военнослужащих и две бронемашины, одного взяли в плен Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Диверсионно-разведывательная группа Украины пыталась прорваться около Скрыльевки под Курском. Об этом сообщили в МО РФ.

«ДРГ уничтожена западнее Скрыльевки на курском направлении, уничтожены 7 военнослужащих и 2 бронемашины, взят пленный», — пишет ТАСС, ссылаясь на сообщение МО РФ. По данным, потери ВСУ за сутки на курском направлении превысили 300 военных.

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Диверсионно-разведывательная группа Украины пыталась прорваться около Скрыльевки под Курском. Об этом сообщили в МО РФ. «ДРГ уничтожена западнее Скрыльевки на курском направлении, уничтожены 7 военнослужащих и 2 бронемашины, взят пленный», — пишет ТАСС, ссылаясь на сообщение МО РФ. По данным, потери ВСУ за сутки на курском направлении превысили 300 военных.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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