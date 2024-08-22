ДРГ пыталась прорваться около Скрыльевки под Курском

22 августа 2024 в 16:19 Размер текста - 17 +

Российские военные уничтожили семь военнослужащих и две бронемашины, одного взяли в плен Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Диверсионно-разведывательная группа Украины пыталась прорваться около Скрыльевки под Курском. Об этом сообщили в МО РФ. «ДРГ уничтожена западнее Скрыльевки на курском направлении, уничтожены 7 военнослужащих и 2 бронемашины, взят пленный», — пишет ТАСС, ссылаясь на сообщение МО РФ. По данным, потери ВСУ за сутки на курском направлении превысили 300 военных. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Диверсионно-разведывательная группа Украины пыталась прорваться около Скрыльевки под Курском. Об этом сообщили в МО РФ. «ДРГ уничтожена западнее Скрыльевки на курском направлении, уничтожены 7 военнослужащих и 2 бронемашины, взят пленный», — пишет ТАСС, ссылаясь на сообщение МО РФ. По данным, потери ВСУ за сутки на курском направлении превысили 300 военных.