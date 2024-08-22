ДРГ пыталась прорваться около Скрыльевки под Курском

Российские военные уничтожили семь военнослужащих и две бронемашины, одного взяли в плен
новость из сюжетаВ Курской области развернулись бои с ВСУ
Диверсионно-разведывательная группа Украины пыталась прорваться около Скрыльевки под Курском. Об этом сообщили в МО РФ.
«ДРГ уничтожена западнее Скрыльевки на курском направлении, уничтожены 7 военнослужащих и 2 бронемашины, взят пленный», — пишет ТАСС, ссылаясь на сообщение МО РФ. По данным, потери ВСУ за сутки на курском направлении превысили 300 военных.
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