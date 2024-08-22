Винер предположила, что РФ не позволят выступать на Олимпиаде в Лос-Анджелесе

Российских спортсменов вряд ли допустят на летние Олимпийские игры 2028 года, которые пройдут в США. Об этом сообщила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер.
«Лос-Анджелес — это город не из той страны, которая может дать нам возможность выступать на Олимпийских играх. Мы уже не выступали один раз в Америке. У нас тоже несколько стран не выступали, но мы от этого не проиграли, ведь у нас мужчины не били морды женщинам», — сообщила Винер. Об этом она сообщила во время выступления на форуме «Территории смыслов».
Винер также напомнила о ситуации 1984 года, когда сборная СССР не участвовала в Олимпиаде в США, и отметила различия в подходах к организации таких мероприятий в разные времена.
В Париже с 26 июля по 11 августа проходила Олимпиада-2024. На ней российские спортсмены выступали без флага и гимна, их награды не учитывались в общем зачете.
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