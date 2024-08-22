Винер предположила, что РФ не позволят выступать на Олимпиаде в Лос-Анджелесе

Винер: США не позволила бы России участвовать в Олимпиаде
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США не допустят Россию до олимпиады в 2028 году, заявила Ирина Винер
США не допустят Россию до олимпиады в 2028 году, заявила Ирина Винер Фото:

Российских спортсменов вряд ли допустят на летние Олимпийские игры 2028 года, которые пройдут в США. Об этом сообщила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер. 

«Лос-Анджелес — это город не из той страны, которая может дать нам возможность выступать на Олимпийских играх. Мы уже не выступали один раз в Америке. У нас тоже несколько стран не выступали, но мы от этого не проиграли, ведь у нас мужчины не били морды женщинам», — сообщила Винер. Об этом она сообщила во время выступления на форуме «Территории смыслов».

Винер также напомнила о ситуации 1984 года, когда сборная СССР не участвовала в Олимпиаде в США, и отметила различия в подходах к организации таких мероприятий в разные времена.

В Париже с 26 июля по 11 августа проходила Олимпиада-2024. На ней российские спортсмены выступали без флага и гимна, их награды не учитывались в общем зачете.

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Российских спортсменов вряд ли допустят на летние Олимпийские игры 2028 года, которые пройдут в США. Об этом сообщила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер.  «Лос-Анджелес — это город не из той страны, которая может дать нам возможность выступать на Олимпийских играх. Мы уже не выступали один раз в Америке. У нас тоже несколько стран не выступали, но мы от этого не проиграли, ведь у нас мужчины не били морды женщинам», — сообщила Винер. Об этом она сообщила во время выступления на форуме «Территории смыслов». Винер также напомнила о ситуации 1984 года, когда сборная СССР не участвовала в Олимпиаде в США, и отметила различия в подходах к организации таких мероприятий в разные времена. В Париже с 26 июля по 11 августа проходила Олимпиада-2024. На ней российские спортсмены выступали без флага и гимна, их награды не учитывались в общем зачете.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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