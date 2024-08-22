Президент РФ Владимир Путин поддержал расширение льготного ипотечного кредитования с использованием счетов эскроу (специальный банковский счет, который используют, чтобы снизить риски при оформлении какой-либо сделки — прим. URA.RU) на строительство индивидуальных жилых домов. На совещании с правительством 22 августа он отметил, что подобные инструменты уже показали свою эффективность при выдаче ипотечных кредитов на покупку жилья в новостройках. Эксперты отмечают, что это поможет семьям, которые хотят жить в собственных домах, а не в «человейниках».
«Индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) — это очень важное направление в жилищном секторе. Собственное жилье — это то, к чему стремятся многие семьи. И важно, чтобы наработанные инструменты по другим видам жилищного строительства активно использовались и давали результат», — подчеркнул Путин.
Соответствующий законопроект был разработан Минстроем РФ. Как отметил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин, спрос на ипотечные программы для строительства индивидуального жилья растет, и уже в этом году доля таких кредитов в общем объеме кредитования составила 18%. Регионы выделяют земельные участки для такой застройки.
По словам Файзуллина, уже сейчас субъекты подготовили 18 тысяч гектар земель, на которых можно будет построить более 20 тысяч индивидуальных домов. Кроме того, по словам министра, ИЖС стимулирует программа газификации, запущенная по поручению Путина.
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина согласилась с предложениями Минстроя. «Счета эскроу оправдали себя в жилищном строительстве. Их распространение на ИЖС будет способствовать росту качества строительства, задаст понятные правила для подрядчиков и защитит средства людей. Это также позволит большему числу людей улучшить свои жилищные условия, так как им не нужно будет теперь предоставлять дополнительное обеспечение, как это нужно сейчас для получения кредита на ИЖС», — объяснила Набиуллина и предложила увеличить застрахованную часть суммы кредита с 10 до 30 млн рублей.
О том, что семейная ипотека будет сохранена, Путин заявил в своем послании Федеральному Собранию в феврале этого года. Как рассказала URA.RU зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева, государство развивает ИЖС, поскольку стоимость квадратного метра в многоквартирных домах сильно выросла. «Для больших семей квартиры становятся не по карману, — отметила Разворотнева. — А для сельской местности, для малых городов ипотека — это возможность построить новый дом и улучшить свои жилищные условия. Для застройщиков возведение там МКД не рентабельно, поэтому ИЖС — единственная возможность».
По словам руководителя направления анализа денежно-кредитной политики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Олега Солнцева, рынок многоквартирных домов насыщен, это примерно 60 млн квадратных метров в год. «Этого достаточно. Нужно хотя бы столько же иметь по ИЖС (пока около 50 миллионов), потому что индивидуальное жилье больше соответствует модели расселения, характерной для общества с высоким уровнем благосостояния. Россия движется именно к этому: доходы населения растут, значит, и такое жилье становится более востребованным и должно быть более доступным. Потенциал ИЖС очень большой», — отметил Солнцев.
Эксперт добавил, что города, особенно мегаполисы, «испорчены точечной застройкой МКД, [так называемыми] „человейниками“. Но развитие ИЖС не означает, что начинается деурбанизация. „Это скорее развитие пригородных территорий“, — заключил эксперт.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.