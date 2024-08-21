21 августа 2024

В ХМАО стартует сезон сбора кедровых орехов

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Сезон сбора кедровых орехов в ХМАО стартует с 25 августа
Сезон сбора кедровых орехов в ХМАО стартует с 25 августа Фото:

В ХМАО с 25 августа стартует сезон сбора кедровых орехов. Замруководителя окружного природнадзора Александр Бирюков рассказал о правилах сбора дикоросов в эфире Центра управления регионом.

«В округе у нас сбор орехов начинается с 25 августа. Запрещено осуществлять заготовку орехов на лесосеменных плантациях. Нормативы заготовки для граждан не установлены. Многие жалуются, что в больших объемах готовят, но это же вопрос к незаконной предпринимательской деятельности», — прокомментировал Бирюков.

Замруководителя природнадзора ХМАО отметил, что кедровые орехи можно собирать только путем сбора упавшей шишки. Остальные способы, наносящий вред деревьям, запрещены.

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В ХМАО с 25 августа стартует сезон сбора кедровых орехов. Замруководителя окружного природнадзора Александр Бирюков рассказал о правилах сбора дикоросов в эфире Центра управления регионом. «В округе у нас сбор орехов начинается с 25 августа. Запрещено осуществлять заготовку орехов на лесосеменных плантациях. Нормативы заготовки для граждан не установлены. Многие жалуются, что в больших объемах готовят, но это же вопрос к незаконной предпринимательской деятельности», — прокомментировал Бирюков. Замруководителя природнадзора ХМАО отметил, что кедровые орехи можно собирать только путем сбора упавшей шишки. Остальные способы, наносящий вред деревьям, запрещены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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