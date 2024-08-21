В ХМАО стартует сезон сбора кедровых орехов

В ХМАО с 25 августа стартует сезон сбора кедровых орехов. Замруководителя окружного природнадзора Александр Бирюков рассказал о правилах сбора дикоросов в эфире Центра управления регионом.
«В округе у нас сбор орехов начинается с 25 августа. Запрещено осуществлять заготовку орехов на лесосеменных плантациях. Нормативы заготовки для граждан не установлены. Многие жалуются, что в больших объемах готовят, но это же вопрос к незаконной предпринимательской деятельности», — прокомментировал Бирюков.
Замруководителя природнадзора ХМАО отметил, что кедровые орехи можно собирать только путем сбора упавшей шишки. Остальные способы, наносящий вред деревьям, запрещены.
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