Бакальчук показала новый склад Wildberries на месте сгоревшего в Шушарах. Видео

22 августа 2024 в 23:11 Размер текста - 17 +

По словам Бакальчук, работы на складе завершаться через два месяца Фото: Роман Наумов © URA.RU Владелица компании Wildberries Татьяна Бакальчук показала новый склад компании на месте сгоревшего в питерских Шушарах. Она отметила, что переживает по этому поводу невероятные эмоции. «Заехала сегодня на наш склад в Шушарах. Все архитектурные элементы логистического центра уже возведены. Шушары возродились, как птица Феникс!» — написала Бакальчук в своем telegram-rканале. По ее словам, сейчас строители приступают к заливки полов и благоустройству территории. Все работы Wildberries собирается закончить в октябре текущего года. Компания Wildberries выплатила около 35 млрд рублей продавцам, товары которых пострадали из-за пожара на складе в питерских Шушарах. Пожар начался утром 13 января текущего года. Возгоранию был присвоен особый статус. Изначально огонь охватил 1000 квадратных метров. Позже стало известно, что площадь пожара в складском комплексе выросла в 50 раз и составила 50 тысяч квадратных метров. В тушении было задействовано 112 спасателей и 25 единиц техники. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Владелица компании Wildberries Татьяна Бакальчук показала новый склад компании на месте сгоревшего в питерских Шушарах. Она отметила, что переживает по этому поводу невероятные эмоции. «Заехала сегодня на наш склад в Шушарах. Все архитектурные элементы логистического центра уже возведены. Шушары возродились, как птица Феникс!» — написала Бакальчук в своем telegram-rканале. По ее словам, сейчас строители приступают к заливки полов и благоустройству территории. Все работы Wildberries собирается закончить в октябре текущего года. Компания Wildberries выплатила около 35 млрд рублей продавцам, товары которых пострадали из-за пожара на складе в питерских Шушарах. Пожар начался утром 13 января текущего года. Возгоранию был присвоен особый статус. Изначально огонь охватил 1000 квадратных метров. Позже стало известно, что площадь пожара в складском комплексе выросла в 50 раз и составила 50 тысяч квадратных метров. В тушении было задействовано 112 спасателей и 25 единиц техники.