Бакальчук показала новый склад Wildberries на месте сгоревшего в Шушарах. Видео

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Пресс-конференция в ТАССе, посвященная проведению первого окружного форума "Российская креативная неделя - Урал" с 24 по 25 апреля в Челябинске. 17 апреля 2024. Москва, бакальчук татьяна
По словам Бакальчук, работы на складе завершаться через два месяца Фото:

Владелица компании Wildberries Татьяна Бакальчук показала новый склад компании на месте сгоревшего в питерских Шушарах. Она отметила, что переживает по этому поводу невероятные эмоции.

«Заехала сегодня на наш склад в Шушарах. Все архитектурные элементы логистического центра уже возведены. Шушары возродились, как птица Феникс!» — написала Бакальчук в своем telegram-rканале.

По ее словам, сейчас строители приступают к заливки полов и благоустройству территории. Все работы Wildberries собирается закончить в октябре текущего года.

Компания Wildberries выплатила около 35 млрд рублей продавцам, товары которых пострадали из-за пожара на складе в питерских Шушарах. Пожар начался утром 13 января текущего года. Возгоранию был присвоен особый статус. Изначально огонь охватил 1000 квадратных метров. Позже стало известно, что площадь пожара в складском комплексе выросла в 50 раз и составила 50 тысяч квадратных метров. В тушении было задействовано 112 спасателей и 25 единиц техники.

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Владелица компании Wildberries Татьяна Бакальчук показала новый склад компании на месте сгоревшего в питерских Шушарах. Она отметила, что переживает по этому поводу невероятные эмоции. «Заехала сегодня на наш склад в Шушарах. Все архитектурные элементы логистического центра уже возведены. Шушары возродились, как птица Феникс!» — написала Бакальчук в своем telegram-rканале. По ее словам, сейчас строители приступают к заливки полов и благоустройству территории. Все работы Wildberries собирается закончить в октябре текущего года. Компания Wildberries выплатила около 35 млрд рублей продавцам, товары которых пострадали из-за пожара на складе в питерских Шушарах. Пожар начался утром 13 января текущего года. Возгоранию был присвоен особый статус. Изначально огонь охватил 1000 квадратных метров. Позже стало известно, что площадь пожара в складском комплексе выросла в 50 раз и составила 50 тысяч квадратных метров. В тушении было задействовано 112 спасателей и 25 единиц техники.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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