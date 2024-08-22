Владелица компании Wildberries Татьяна Бакальчук показала новый склад компании на месте сгоревшего в питерских Шушарах. Она отметила, что переживает по этому поводу невероятные эмоции.
«Заехала сегодня на наш склад в Шушарах. Все архитектурные элементы логистического центра уже возведены. Шушары возродились, как птица Феникс!» — написала Бакальчук в своем telegram-rканале.
По ее словам, сейчас строители приступают к заливки полов и благоустройству территории. Все работы Wildberries собирается закончить в октябре текущего года.
Компания Wildberries выплатила около 35 млрд рублей продавцам, товары которых пострадали из-за пожара на складе в питерских Шушарах. Пожар начался утром 13 января текущего года. Возгоранию был присвоен особый статус. Изначально огонь охватил 1000 квадратных метров. Позже стало известно, что площадь пожара в складском комплексе выросла в 50 раз и составила 50 тысяч квадратных метров. В тушении было задействовано 112 спасателей и 25 единиц техники.
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