Небо над Нижневартовском окрасилось в цвета российского флага. Фото

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Необычную расцветку небо приняло в праздник государственного флага РФ
Необычную расцветку небо приняло в праздник государственного флага РФ Фото:

В День государственного флага небо над Нижневартовском (ХМАО) окрасилось в цвета российского триколора. Яркими кадрами в соцсети поделилась городская мэрия.

«Даже небо в Нижневартовске окрасилось в цвет российского триколора. Потрясающей фотографией поделилось предприятие „Самотлорнефтегаз“ НК „Роснефть“», — сообщили в telegram-канал властей города. Кадры сделаны над Самотлорским месторождением.

Самый большой российский флаг в праздничный день развернули жители Сургута. Его длина составила 430 метров, а во флэшмобе приняли участие более тысячи сургутян.

В цвет триколора окрасилось небо над Самотлорским месторождением
В цвет триколора окрасилось небо над Самотлорским месторождением
Фото:

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В День государственного флага небо над Нижневартовском (ХМАО) окрасилось в цвета российского триколора. Яркими кадрами в соцсети поделилась городская мэрия. «Даже небо в Нижневартовске окрасилось в цвет российского триколора. Потрясающей фотографией поделилось предприятие „Самотлорнефтегаз“ НК „Роснефть“», — сообщили в telegram-канал властей города. Кадры сделаны над Самотлорским месторождением. Самый большой российский флаг в праздничный день развернули жители Сургута. Его длина составила 430 метров, а во флэшмобе приняли участие более тысячи сургутян.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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