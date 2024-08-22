Необычную расцветку небо приняло в праздник государственного флага РФ
В День государственного флага небо над Нижневартовском (ХМАО) окрасилось в цвета российского триколора. Яркими кадрами в соцсети поделилась городская мэрия.
«Даже небо в Нижневартовске окрасилось в цвет российского триколора. Потрясающей фотографией поделилось предприятие „Самотлорнефтегаз“ НК „Роснефть“», — сообщили в telegram-канал властей города. Кадры сделаны над Самотлорским месторождением.
Самый большой российский флаг в праздничный день развернули жители Сургута. Его длина составила 430 метров, а во флэшмобе приняли участие более тысячи сургутян.
В цвет триколора окрасилось небо над Самотлорским месторождением
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