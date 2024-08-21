Жители Сургута развернули флаг России длиной в 430 метров в центре города. Флешмоб в честь Дня государственного флага объединил более тысячи горожан, сообщил в своем telegram-канале глава Сургута Максим Слепов.
«Сегодня в честь Дня государственного флага Российской Федерации и юбилея города сургутяне развернули полотнище 430-метрового национального стяга. Сотни участников акции протянули его от Сургутской филармонии почти до перекрестка с ул. Энергетиков», — написал мэр города. К публикации Слепов прикрепил праздничное видео.
А самый большой флаг в России подняли в Красноярске. Он занесен в книгу рекордов Гиннесса.
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