21 августа 2024

Жители Сургута развернули самой большой в ХМАО флаг России. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Сургуте развернули флаг длиной в 430 метров
В Сургуте развернули флаг длиной в 430 метров Фото:

Жители Сургута развернули флаг России длиной в 430 метров в центре города. Флешмоб в честь Дня государственного флага объединил более тысячи горожан, сообщил в своем telegram-канале глава Сургута Максим Слепов.

«Сегодня в честь Дня государственного флага Российской Федерации и юбилея города сургутяне развернули полотнище 430-метрового национального стяга. Сотни участников акции протянули его от Сургутской филармонии почти до перекрестка с ул. Энергетиков», — написал мэр города. К публикации Слепов прикрепил праздничное видео.

А самый большой флаг в России подняли в Красноярске. Он занесен в книгу рекордов Гиннесса.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители Сургута развернули флаг России длиной в 430 метров в центре города. Флешмоб в честь Дня государственного флага объединил более тысячи горожан, сообщил в своем telegram-канале глава Сургута Максим Слепов. «Сегодня в честь Дня государственного флага Российской Федерации и юбилея города сургутяне развернули полотнище 430-метрового национального стяга. Сотни участников акции протянули его от Сургутской филармонии почти до перекрестка с ул. Энергетиков», — написал мэр города. К публикации Слепов прикрепил праздничное видео. А самый большой флаг в России подняли в Красноярске. Он занесен в книгу рекордов Гиннесса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...