22 августа 2024

В ЦБ сообщили о падении объема выдачи ипотеки в РФ в два раза

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Социум города. Пермь, многоэтажка, дорожный знак, лето, ипотека, дом, жилье, день, новостройка
Темпы роста ипотеки замедлились, заявили в Банке России Фото:

Рост ипотечного кредитования в России замедлился до 0,7% в июле после ажиотажного спроса в июне, когда темпы роста достигли 3,1%. Объем портфеля ипотеки российских банков по итогам месяца составил 19,7 трлн рублей, сообщили в Центробанке.

«По предварительным данным, темпы роста ипотеки замедлились до более сбалансированных 0,7% после ажиотажных 3,1% в июне. Объемы выдач ожидаемо сократились более чем в два раза, до 356 млрд с 788 млрд руб. в июне», — отметили в Банке России. При этом, несмотря на сокращение выдачи ипотеки с господдержкой, рыночная ипотека показала рост на 61%, достигнув 177 млрд рублей. Часть роста обусловлена кредитными продуктами с временно сниженной ставкой. В связи с этим Банк России выразил озабоченность по поводу рисков для заемщиков и сообщил о проработке изменений в регулировании для минимизации таких рисков.

Ранее в беседе с URA.RU профессор кафедры рекламы университета «Синергия» Сергей Зайнуллин заявил, что по итогам второго полугодия 2024 года ожидается значительное падение спроса на покупку жилой недвижимости. По его словам, снижение составит 15%.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Рост ипотечного кредитования в России замедлился до 0,7% в июле после ажиотажного спроса в июне, когда темпы роста достигли 3,1%. Объем портфеля ипотеки российских банков по итогам месяца составил 19,7 трлн рублей, сообщили в Центробанке. «По предварительным данным, темпы роста ипотеки замедлились до более сбалансированных 0,7% после ажиотажных 3,1% в июне. Объемы выдач ожидаемо сократились более чем в два раза, до 356 млрд с 788 млрд руб. в июне», — отметили в Банке России. При этом, несмотря на сокращение выдачи ипотеки с господдержкой, рыночная ипотека показала рост на 61%, достигнув 177 млрд рублей. Часть роста обусловлена кредитными продуктами с временно сниженной ставкой. В связи с этим Банк России выразил озабоченность по поводу рисков для заемщиков и сообщил о проработке изменений в регулировании для минимизации таких рисков. Ранее в беседе с URA.RU профессор кафедры рекламы университета «Синергия» Сергей Зайнуллин заявил, что по итогам второго полугодия 2024 года ожидается значительное падение спроса на покупку жилой недвижимости. По его словам, снижение составит 15%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...