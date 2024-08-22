В ЦБ сообщили о падении объема выдачи ипотеки в РФ в два раза

22 августа 2024 в 23:45 Размер текста - 17 +

Темпы роста ипотеки замедлились, заявили в Банке России Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Рост ипотечного кредитования в России замедлился до 0,7% в июле после ажиотажного спроса в июне, когда темпы роста достигли 3,1%. Объем портфеля ипотеки российских банков по итогам месяца составил 19,7 трлн рублей, сообщили в Центробанке. «По предварительным данным, темпы роста ипотеки замедлились до более сбалансированных 0,7% после ажиотажных 3,1% в июне. Объемы выдач ожидаемо сократились более чем в два раза, до 356 млрд с 788 млрд руб. в июне», — отметили в Банке России. При этом, несмотря на сокращение выдачи ипотеки с господдержкой, рыночная ипотека показала рост на 61%, достигнув 177 млрд рублей. Часть роста обусловлена кредитными продуктами с временно сниженной ставкой. В связи с этим Банк России выразил озабоченность по поводу рисков для заемщиков и сообщил о проработке изменений в регулировании для минимизации таких рисков. Ранее в беседе с URA.RU профессор кафедры рекламы университета «Синергия» Сергей Зайнуллин заявил, что по итогам второго полугодия 2024 года ожидается значительное падение спроса на покупку жилой недвижимости. По его словам, снижение составит 15%. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Рост ипотечного кредитования в России замедлился до 0,7% в июле после ажиотажного спроса в июне, когда темпы роста достигли 3,1%. Объем портфеля ипотеки российских банков по итогам месяца составил 19,7 трлн рублей, сообщили в Центробанке. «По предварительным данным, темпы роста ипотеки замедлились до более сбалансированных 0,7% после ажиотажных 3,1% в июне. Объемы выдач ожидаемо сократились более чем в два раза, до 356 млрд с 788 млрд руб. в июне», — отметили в Банке России. При этом, несмотря на сокращение выдачи ипотеки с господдержкой, рыночная ипотека показала рост на 61%, достигнув 177 млрд рублей. Часть роста обусловлена кредитными продуктами с временно сниженной ставкой. В связи с этим Банк России выразил озабоченность по поводу рисков для заемщиков и сообщил о проработке изменений в регулировании для минимизации таких рисков. Ранее в беседе с URA.RU профессор кафедры рекламы университета «Синергия» Сергей Зайнуллин заявил, что по итогам второго полугодия 2024 года ожидается значительное падение спроса на покупку жилой недвижимости. По его словам, снижение составит 15%.