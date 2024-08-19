В России падает спрос на покупку жилья: есть ли альтернативы ипотеке

Профессор Зайнуллин: на рынке недвижимости приобретет популярность размен

19 августа 2024 в 21:57 Размер текста - 17 +

При оптимистичном сценарии спрос на рынке недвижимости может упасть на 10 — 15% Фото: Илья Московец © URA.RU По итогам второго полугодия 2024 года ожидается значительное падение спроса на покупку жилой недвижимости в России, при оптимистичном сценарии оно составит 10-15%. Так, размен будет альтернативой на рынке для поддержки его на плаву. Об этом URA.RU сообщил профессор кафедры рекламы университета «Синергия», кандидат экономических наук Сергей Зайнуллин. С 1 июля 2024 года прекращается действие многих программ льготной ипотеки, что неизбежно повлияет на спрос. Однако сохранение отдельных программ, таких как семейная ипотека и арктическая ипотека, а также специальные условия для участников СВО, может частично компенсировать этот отток. «В качестве альтернативных сделок, которые будут проходить на рынке и поддерживать его на плаву, будет фиксироваться размен. Возможно, застройщики ответят на существующий тренд рассрочками», — заявил Зайнуллин. Профессор добавил, что у участников и военных спецоперации будут расти покупательский спрос и доходы. Средств, которые они получают в качестве подъемных, будет достаточно для первоначального взноса на жилье. Многие потенциальные покупатели, предвидя изменения в условиях ипотеки, стремились приобрести жилье до июля 2024 года. Такой рывок спроса в первом полугодии может привести к его значительному снижению в последующие месяцы, поскольку большинство заинтересованных лиц уже реализовали свои покупательские планы. Оптимистичный сценарий рынка жилой недвижимости зависит от действий Центробанка. Понижение ключевой ставки может стать катализатором для снижения процентных ставок по ипотеке, что, в свою очередь, сделает покупку жилья более доступной для широких слоев населения. Это может ограничить падение спроса на уровне 10 — 15%. В случае негативного сценария спрос может упасть на 30 — 40% в сравнении с уровнем первого полугодия текущего года. При этом необходимо также учитывать общее состояние экономики, уровень доходов населения и общую экономическую уверенность потребителей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

По итогам второго полугодия 2024 года ожидается значительное падение спроса на покупку жилой недвижимости в России, при оптимистичном сценарии оно составит 10-15%. Так, размен будет альтернативой на рынке для поддержки его на плаву. Об этом URA.RU сообщил профессор кафедры рекламы университета «Синергия», кандидат экономических наук Сергей Зайнуллин. С 1 июля 2024 года прекращается действие многих программ льготной ипотеки, что неизбежно повлияет на спрос. Однако сохранение отдельных программ, таких как семейная ипотека и арктическая ипотека, а также специальные условия для участников СВО, может частично компенсировать этот отток. «В качестве альтернативных сделок, которые будут проходить на рынке и поддерживать его на плаву, будет фиксироваться размен. Возможно, застройщики ответят на существующий тренд рассрочками», — заявил Зайнуллин. Профессор добавил, что у участников и военных спецоперации будут расти покупательский спрос и доходы. Средств, которые они получают в качестве подъемных, будет достаточно для первоначального взноса на жилье. Многие потенциальные покупатели, предвидя изменения в условиях ипотеки, стремились приобрести жилье до июля 2024 года. Такой рывок спроса в первом полугодии может привести к его значительному снижению в последующие месяцы, поскольку большинство заинтересованных лиц уже реализовали свои покупательские планы. Оптимистичный сценарий рынка жилой недвижимости зависит от действий Центробанка. Понижение ключевой ставки может стать катализатором для снижения процентных ставок по ипотеке, что, в свою очередь, сделает покупку жилья более доступной для широких слоев населения. Это может ограничить падение спроса на уровне 10 — 15%. В случае негативного сценария спрос может упасть на 30 — 40% в сравнении с уровнем первого полугодия текущего года. При этом необходимо также учитывать общее состояние экономики, уровень доходов населения и общую экономическую уверенность потребителей.