Бойцы «Ахмата» сожгли «натовский» ЗРК за 8 млн евро

23 августа 2024 в 01:54 Размер текста - 17 +

ЗРК выехал для того, чтобы поймать вертолеты ВС РФ, заявил Алаудинов Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Бойцы «Ахмата» сожгли зенитный ракетный комплекс ВСУ за 8 млн евро. Об этом сообщил командир спецназа генерал-майор Апты Алаудинов. По его словам, этот ЗРК был отправлен украинским военным странами НАТО. «В интернете ковырялись и смотрели, сколько стоит этот ЗРК. Этот ЗРК мои ребята сожгли. Он стоит 8 млн евро (около 813 млн рублей), а сожгли его мои ребята FPV, которая стоит 60 тысяч рублей. Так что нормальная цена получилась у натовской французской техники», — сказал Алаудинов. Видео его обращения появилось в telegram-канале. Алаудинов отметил, что ЗРК выехал для того, чтобы «поймать вертолеты ВС РФ». Ранее Алаудинов заявил, что спецназ «Ахмат» отразил несколько атак ВСУ на курском направлении. По его словам, в ходе боевых действий было уничтожено много пехоты противника, а также вражеская техника. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бойцы «Ахмата» сожгли зенитный ракетный комплекс ВСУ за 8 млн евро. Об этом сообщил командир спецназа генерал-майор Апты Алаудинов. По его словам, этот ЗРК был отправлен украинским военным странами НАТО. «В интернете ковырялись и смотрели, сколько стоит этот ЗРК. Этот ЗРК мои ребята сожгли. Он стоит 8 млн евро (около 813 млн рублей), а сожгли его мои ребята FPV, которая стоит 60 тысяч рублей. Так что нормальная цена получилась у натовской французской техники», — сказал Алаудинов. Видео его обращения появилось в telegram-канале. Алаудинов отметил, что ЗРК выехал для того, чтобы «поймать вертолеты ВС РФ». Ранее Алаудинов заявил, что спецназ «Ахмат» отразил несколько атак ВСУ на курском направлении. По его словам, в ходе боевых действий было уничтожено много пехоты противника, а также вражеская техника.