22 августа 2024

Бойцы «Ахмата» сожгли «натовский» ЗРК за 8 млн евро

© Служба новостей «URA.RU»
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ЗРК выехал для того, чтобы поймать вертолеты ВС РФ, заявил Алаудинов Фото:
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Бойцы «Ахмата» сожгли зенитный ракетный комплекс ВСУ за 8 млн евро. Об этом сообщил командир спецназа генерал-майор Апты Алаудинов. По его словам, этот ЗРК был отправлен украинским военным странами НАТО.

«В интернете ковырялись и смотрели, сколько стоит этот ЗРК. Этот ЗРК мои ребята сожгли. Он стоит 8 млн евро (около 813 млн рублей), а сожгли его мои ребята FPV, которая стоит 60 тысяч рублей. Так что нормальная цена получилась у натовской французской техники», — сказал Алаудинов. Видео его обращения появилось в telegram-канале. Алаудинов отметил, что ЗРК выехал для того, чтобы «поймать вертолеты ВС РФ».

Ранее Алаудинов заявил, что спецназ «Ахмат» отразил несколько атак ВСУ на курском направлении. По его словам, в ходе боевых действий было уничтожено много пехоты противника, а также вражеская техника.

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Бойцы «Ахмата» сожгли зенитный ракетный комплекс ВСУ за 8 млн евро. Об этом сообщил командир спецназа генерал-майор Апты Алаудинов. По его словам, этот ЗРК был отправлен украинским военным странами НАТО. «В интернете ковырялись и смотрели, сколько стоит этот ЗРК. Этот ЗРК мои ребята сожгли. Он стоит 8 млн евро (около 813 млн рублей), а сожгли его мои ребята FPV, которая стоит 60 тысяч рублей. Так что нормальная цена получилась у натовской французской техники», — сказал Алаудинов. Видео его обращения появилось в telegram-канале. Алаудинов отметил, что ЗРК выехал для того, чтобы «поймать вертолеты ВС РФ». Ранее Алаудинов заявил, что спецназ «Ахмат» отразил несколько атак ВСУ на курском направлении. По его словам, в ходе боевых действий было уничтожено много пехоты противника, а также вражеская техника.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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