Спецназ «Ахмат» отбил несколько волн атаки ВСУ на курском направлении

19 августа 2024 в 03:22 Размер текста - 17 +

В ходе боевых действий было уничтожено много пехоты противника, заявил Апти Алаудинов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Спецназ «Ахмат» успешно отразил несколько атак Вооруженных сил Украины на курском направлении. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов. «Отбито несколько волн атаки противника. Причем почти на всех участках одновременно. Противник попытался сегодня продавить тот участок, где находится спецназ „Ахмат“. Но хвала Всевышнему, что он не дал им это сделать. Ребята достойно отстояли, уничтожили», — сообщил Алаудинов в видео, опубликованном в telegram-канале. По его словам, в ходе боевых действий было уничтожено много пехоты противника, а также вражеская техника, включая боевую бронированную машину, пикап, грузовик и пушку. Также был уничтожен один расчет «Бабы-яги» и снайпер. ВСУ пытались атаковать Курскую область 6 августа. По словам Алаудинова, украинские военные понесли большие потери на курском направлении. По его данным, подразделение «Ахмат» совместно с бойцами второй бригады спецназа уничтожили 11 единиц техники и два миномета ВСУ за сутки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Спецназ «Ахмат» успешно отразил несколько атак Вооруженных сил Украины на курском направлении. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов. «Отбито несколько волн атаки противника. Причем почти на всех участках одновременно. Противник попытался сегодня продавить тот участок, где находится спецназ „Ахмат“. Но хвала Всевышнему, что он не дал им это сделать. Ребята достойно отстояли, уничтожили», — сообщил Алаудинов в видео, опубликованном в telegram-канале. По его словам, в ходе боевых действий было уничтожено много пехоты противника, а также вражеская техника, включая боевую бронированную машину, пикап, грузовик и пушку. Также был уничтожен один расчет «Бабы-яги» и снайпер. ВСУ пытались атаковать Курскую область 6 августа. По словам Алаудинова, украинские военные понесли большие потери на курском направлении. По его данным, подразделение «Ахмат» совместно с бойцами второй бригады спецназа уничтожили 11 единиц техники и два миномета ВСУ за сутки.