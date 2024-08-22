В РФ предлагают предупреждать водителей об эвакуации машин

23 августа 2024 в 04:00 Размер текста - 17 +

Ожидается, что закон вступит в силу с 1 января 2025 года Фото: Илья Московец © URA.RU В Госдуму вносится законопроект, предусматривающий обязательное уведомление водителей о возможной эвакуации их транспортных средств. Об этом сообщил председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР). «До принятия решения о задержании транспортного средства должностное лицо, принимающее решение о задержании транспортного средства, обязано известить владельца транспортного средства и (или) водителя, допущенного к управлению транспортным средством, о возможности задержания транспортного средства посредством специализированных интернет-порталов и/или сервисов при условии регистрации указанных лиц в единой системе идентификации и аутентификации и наличия согласия таких лиц на получение информации с использованием средств информационных технологий», — говорится в проекте, опубликованном в telegram-канале Нилова. Это даст возможность устранить нарушения перед тем, как автомобиль будет отправлен на штрафстоянку. Предложение касается случаев, когда есть основания для принудительной эвакуации из-за нарушений ПДД. Водителям будет дано 10-15 минут для реагирования на уведомление, после чего, при отсутствии ответа, авто может быть эвакуировано. Нилов подчеркивает, что информирование может быть осуществлено по телефону или смс, так как контактные данные уже имеются в базах. Также он отметил, что автомобили инвалидов не следует эвакуировать на штрафстоянку, а достаточно переместить их в место, где они не будут мешать движению. Ожидается, что закон вступит в силу с 1 января 2025 года. Ранее сообщалось, что Госдума обсудит новый законопроект, предусматривающий более строгие меры против владельцев автомобилей, использующих устройства для сокрытия номерных знаков. Как сообщил адвокат Кирилл Данилов, предлагается лишать прав на срок до полутора лет и конфисковывать такие устройства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Госдуму вносится законопроект, предусматривающий обязательное уведомление водителей о возможной эвакуации их транспортных средств. Об этом сообщил председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР). «До принятия решения о задержании транспортного средства должностное лицо, принимающее решение о задержании транспортного средства, обязано известить владельца транспортного средства и (или) водителя, допущенного к управлению транспортным средством, о возможности задержания транспортного средства посредством специализированных интернет-порталов и/или сервисов при условии регистрации указанных лиц в единой системе идентификации и аутентификации и наличия согласия таких лиц на получение информации с использованием средств информационных технологий», — говорится в проекте, опубликованном в telegram-канале Нилова. Это даст возможность устранить нарушения перед тем, как автомобиль будет отправлен на штрафстоянку. Предложение касается случаев, когда есть основания для принудительной эвакуации из-за нарушений ПДД. Водителям будет дано 10-15 минут для реагирования на уведомление, после чего, при отсутствии ответа, авто может быть эвакуировано. Нилов подчеркивает, что информирование может быть осуществлено по телефону или смс, так как контактные данные уже имеются в базах. Также он отметил, что автомобили инвалидов не следует эвакуировать на штрафстоянку, а достаточно переместить их в место, где они не будут мешать движению. Ожидается, что закон вступит в силу с 1 января 2025 года. Ранее сообщалось, что Госдума обсудит новый законопроект, предусматривающий более строгие меры против владельцев автомобилей, использующих устройства для сокрытия номерных знаков. Как сообщил адвокат Кирилл Данилов, предлагается лишать прав на срок до полутора лет и конфисковывать такие устройства.