Адвокат Данилов: в РФ ужесточат ответственность за скрытые номера авто

Госдума рассмотрит законопроект об ужесточении ответственности за использование устройств, скрывающих автомобильные номера. Об этом заявил адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов.
«Разработчики предлагают наказывать за использование устройств для сокрытия госзнаков лишением права управления транспортным средством на срок от года до 1,5 лет с конфискацией устройств», — приводит слова Данилова агентство «Прайм». По его словам, комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять поправки в первом чтении.
Помимо этого, Научный центр безопасности дорожного движения МВД подготовил поправку к ГОСТу о госномерах, где изображение флага России на номерных знаках машин станет обязательным, передает RT. Исключение будет предоставлено только для дипломатических автомобилей.
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