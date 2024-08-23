AP: США готовят Украине новую военную помощь на 125 млн долларов

23 августа 2024 в 07:35 Размер текста - 17 +

США отправят Украине оружие и технику на 125 миллионов долларов, пишет AP Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Пентагон вновь отправит пакет военной помощи Украине на 125 миллионов долларов. В него войдут ракеты для систем ПВО, боеприпасы для ракетных систем HIMARS и другое оборудование, сообщает газета Assoсiated Press (AP). «В пакет войдут ракеты для систем ПВО, боеприпасы для ракетных систем HIMARS, противотанковые переносные комплексы Javelins и другие, системы и оборудование для борьбы с беспилотниками, артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм и 105 мм, транспортные средства и другое оборудование», — говорится в материале . Официальное объявление о поставке новой партии американского оружия и техники может быть сделано 23 августа, накануне дня независимости Украины. Поставка будет осуществляться непосредственно со складов Пентагона, чтобы Украина получила военную помощь, как можно раньше. Решение будет принято по распоряжению президента страны Джо Байдена. Ранее Министерство финансов Украины сообщило об ежедневных расходах на военные нужды страны, которые составили около 136 миллионов долларов. Отмечается, что власти страны планируют сократить расходы из бюджета на социальную сферу. Кроме того, Германия решила сократить поставки военной помощи Украине из-за бюджетных ограничений. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пентагон вновь отправит пакет военной помощи Украине на 125 миллионов долларов. В него войдут ракеты для систем ПВО, боеприпасы для ракетных систем HIMARS и другое оборудование, сообщает газета Assoсiated Press (AP). «В пакет войдут ракеты для систем ПВО, боеприпасы для ракетных систем HIMARS, противотанковые переносные комплексы Javelins и другие, системы и оборудование для борьбы с беспилотниками, артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм и 105 мм, транспортные средства и другое оборудование», — говорится в материале. Официальное объявление о поставке новой партии американского оружия и техники может быть сделано 23 августа, накануне дня независимости Украины. Поставка будет осуществляться непосредственно со складов Пентагона, чтобы Украина получила военную помощь, как можно раньше. Решение будет принято по распоряжению президента страны Джо Байдена. Ранее Министерство финансов Украины сообщило об ежедневных расходах на военные нужды страны, которые составили около 136 миллионов долларов. Отмечается, что власти страны планируют сократить расходы из бюджета на социальную сферу. Кроме того, Германия решила сократить поставки военной помощи Украине из-за бюджетных ограничений.