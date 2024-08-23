Ганчев: ВС РФ контролируют 50 населенных пунктов в Харьковской области

23 августа 2024 в 07:30 Размер текста - 17 +

ВС РФ освободили до 50 населенных пунктов только на харьковском направлении, уточнил Виталий Ганчев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В настоящий момент российские войска контролируют около 50 населенных пунктов в Харьковской области. Об этом рассказал глава ВГА региона Виталий Ганчев. «[Контролируется] около 50 [населенных пунктов]. Почему примерная цифра, потому что очень много поселков, которые находятся в серой зоне. <…> Медленно, но уверенно наши ребята продвигаются, очищают город», — сказал Виталий Ганчев в интервью ТАСС. Он добавил, что на освобожденных территориях на данном участке проживают свыше двух тысяч гражданских. Ганичев также напомнил, что Волчанск, в районе которого ведутся активные бои, является форпостом украинского сопротивления. Оттуда ВСУ пытаются активно противостоять силам ВС РФ, однако, несмотря на это, российские военные продвигаются на этом фронтовом участке. Как рассказывал один из командиров российского расчета БПЛА с позывным Альп, ВСУ пытаются на харьковском направлении уничтожать российские расчеты беспилотников. По его словам, те предоставляют для украинских сил особую опасность, так как при помощи дронов можно уничтожить несколько военных колонн. Особенно активно ВСУ пытаются атаковать российские расчеты БПЛА под Волчанском. РФ в целом наступает по всем направлениям, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В настоящий момент российские войска контролируют около 50 населенных пунктов в Харьковской области. Об этом рассказал глава ВГА региона Виталий Ганчев. «[Контролируется] около 50 [населенных пунктов]. Почему примерная цифра, потому что очень много поселков, которые находятся в серой зоне. <…> Медленно, но уверенно наши ребята продвигаются, очищают город», — сказал Виталий Ганчев в интервью ТАСС. Он добавил, что на освобожденных территориях на данном участке проживают свыше двух тысяч гражданских. Ганичев также напомнил, что Волчанск, в районе которого ведутся активные бои, является форпостом украинского сопротивления. Оттуда ВСУ пытаются активно противостоять силам ВС РФ, однако, несмотря на это, российские военные продвигаются на этом фронтовом участке. Как рассказывал один из командиров российского расчета БПЛА с позывным Альп, ВСУ пытаются на харьковском направлении уничтожать российские расчеты беспилотников. По его словам, те предоставляют для украинских сил особую опасность, так как при помощи дронов можно уничтожить несколько военных колонн. Особенно активно ВСУ пытаются атаковать российские расчеты БПЛА под Волчанском. РФ в целом наступает по всем направлениям, передает «Национальная служба новостей».