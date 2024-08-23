Сделки с иностранцами пополнили федеральный бюджет на 140 миллиардов рублей

Взносы в бюджет России со сделок с иностранцами превысили план в 66 раз

23 августа 2024 в 11:03 Размер текста - 17 +

Взносы в бюджет со сделок с иностранцами превысили план в 66 раз Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Взносы в бюджет со сделок с иностранцами превысили план в 66 раз. Поступления по выходу иностранного бизнеса из России достиг ли почти 140 миллиардов рублей, сообщает РБК. «Взносы отражаются в доходах федерального бюджета как „безвозмездные поступления от негосударственных организаций“. По состоянию на 21 августа поступления по этой статье составили 139,34 млрд рублей», — пишет издание. Средства поступают в бюджет России со сделок по продаже отечественных активов резидентами недружественных стран. Согласовать такую сделку должна правительственная комиссия по иностранным инвестициям. Одобрением продажи иностранцами российских активов занимается подкомиссия такой комиссии, которую сейчас возглавляет министр финансов России Антон Силуанов. В прошлом году безвозмездные поступления от бизнеса составили 116,5 миллиардов рублей. Соответствующая строка в бюджете появилась в 2022 году, и после ввода так называемого налога на выход для иностранцев, которые продают свой бизнес в России, стала активно пополняться. Однако, в последнее время количество таких сделок заметно снизилось. «Сделок становится меньше, поскольку большинство компаний, которые приняли решение выйти из России, уже это сделали. Поток еще не иссяк полностью, но в значительной мере сократился. Большинство иностранных компаний, имевших существенный бизнес в России, уже вышли в 2022—2023 годах», — говорит партнер департамента налогового и юридического консультирования Kept Алиса Мелконян. Однако, эксперты считают, что интерес иностранных компаний к выходу из России не уменьшается. А заявки некоторых компаний находятся на проверке правительственной комиссии уже более года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Взносы в бюджет со сделок с иностранцами превысили план в 66 раз. Поступления по выходу иностранного бизнеса из России достиг ли почти 140 миллиардов рублей, сообщает РБК. «Взносы отражаются в доходах федерального бюджета как „безвозмездные поступления от негосударственных организаций“. По состоянию на 21 августа поступления по этой статье составили 139,34 млрд рублей», — пишет издание. Средства поступают в бюджет России со сделок по продаже отечественных активов резидентами недружественных стран. Согласовать такую сделку должна правительственная комиссия по иностранным инвестициям. Одобрением продажи иностранцами российских активов занимается подкомиссия такой комиссии, которую сейчас возглавляет министр финансов России Антон Силуанов. В прошлом году безвозмездные поступления от бизнеса составили 116,5 миллиардов рублей. Соответствующая строка в бюджете появилась в 2022 году, и после ввода так называемого налога на выход для иностранцев, которые продают свой бизнес в России, стала активно пополняться. Однако, в последнее время количество таких сделок заметно снизилось. «Сделок становится меньше, поскольку большинство компаний, которые приняли решение выйти из России, уже это сделали. Поток еще не иссяк полностью, но в значительной мере сократился. Большинство иностранных компаний, имевших существенный бизнес в России, уже вышли в 2022—2023 годах», — говорит партнер департамента налогового и юридического консультирования Kept Алиса Мелконян. Однако, эксперты считают, что интерес иностранных компаний к выходу из России не уменьшается. А заявки некоторых компаний находятся на проверке правительственной комиссии уже более года.