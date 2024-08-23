Украинский дрон атаковал АЭС в Курской области

Дрон ВСУ атаковал АЭС в Курчатове (архивное фото)
Киев ночью попытался атаковать атомную электростанцию в Курчатове (Курская область) при помощи беспилотника. Об этом сообщают журналисты, ссылаясь на источники.
«Украинский беспилотник сбит вблизи Курчатовской АЭС», — передает ТАСС, ссылаясь на источники. В Минобороны РФ сообщали, что за ночь российские средства ПВО сбили семь беспилотников.
На днях Киев атаковал при помощи беспилотника Запорожскую АЭС. Дрон упал на дорогу в 500 метрах от энергоблоков. В МАГАТЭ выразили обеспокоенность.
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