Украинский дрон атаковал АЭС в Курской области

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Город Энергодар и Запорожская АЭС., атомная промышленность, запорожская аэс
Дрон ВСУ атаковал АЭС в Курчатове (архивное фото) Фото:

Киев ночью попытался атаковать атомную электростанцию в Курчатове (Курская область) при помощи беспилотника. Об этом сообщают журналисты, ссылаясь на источники.

«Украинский беспилотник сбит вблизи Курчатовской АЭС», — передает ТАСС, ссылаясь на источники. В Минобороны РФ сообщали, что за ночь российские средства ПВО сбили семь беспилотников.

На днях Киев атаковал при помощи беспилотника Запорожскую АЭС. Дрон упал на дорогу в 500 метрах от энергоблоков. В МАГАТЭ выразили обеспокоенность.

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Киев ночью попытался атаковать атомную электростанцию в Курчатове (Курская область) при помощи беспилотника. Об этом сообщают журналисты, ссылаясь на источники. «Украинский беспилотник сбит вблизи Курчатовской АЭС», — передает ТАСС, ссылаясь на источники. В Минобороны РФ сообщали, что за ночь российские средства ПВО сбили семь беспилотников. На днях Киев атаковал при помощи беспилотника Запорожскую АЭС. Дрон упал на дорогу в 500 метрах от энергоблоков. В МАГАТЭ выразили обеспокоенность.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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