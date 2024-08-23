Происшествия Украинский дрон атаковал АЭС в Курской области 23 августа 2024 в 11:12 Размер текста - 17 + Дрон ВСУ атаковал АЭС в Курчатове (архивное фото) Фото: Сергей Венявский © URA.RU Киев ночью попытался атаковать атомную электростанцию в Курчатове (Курская область) при помощи беспилотника. Об этом сообщают журналисты, ссылаясь на источники. «Украинский беспилотник сбит вблизи Курчатовской АЭС», — передает ТАСС, ссылаясь на источники. В Минобороны РФ сообщали, что за ночь российские средства ПВО сбили семь беспилотников. На днях Киев атаковал при помощи беспилотника Запорожскую АЭС. Дрон упал на дорогу в 500 метрах от энергоблоков. В МАГАТЭ выразили обеспокоенность. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Киев ночью попытался атаковать атомную электростанцию в Курчатове (Курская область) при помощи беспилотника. Об этом сообщают журналисты, ссылаясь на источники. «Украинский беспилотник сбит вблизи Курчатовской АЭС», — передает ТАСС, ссылаясь на источники. В Минобороны РФ сообщали, что за ночь российские средства ПВО сбили семь беспилотников. На днях Киев атаковал при помощи беспилотника Запорожскую АЭС. Дрон упал на дорогу в 500 метрах от энергоблоков. В МАГАТЭ выразили обеспокоенность. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям