В челябинском городе атомщиков Озерске выбрали нового мэра

Депутаты Озерска (Челябинская область) 23 августа выбрали нового главу города. Об этом в своем аккаунте в соцсетях сообщил избранный мэром Сергей Гергенрейдер.
«Сегодня на заседании Собрания депутатов избрали главу Озерского городского округа. Главой города избран Сергей Гергенрейдер», — сообщил новый мэр.
Перед депутатами горсобрания выступили четыре кандидата, допущенные до голосования конкурсной комиссией. Это Максим Алушкин, Евгений Зайцев, Александр Бахметьев и Сергей Гергенрейдер.
Каждый участник выступил с докладом, выдвинул свое видение развития округа и ответил на вопросы депутатов и местных жителей. По итогам открытого голосования депутатов Алушкин получил один голос за, 18 против, один воздержался. За Зайцева проголосовал один депутат, 19 — против. За Бахметьева не проголосовал никто, двое воздержались, 18 против. За Гергенрейдера проголосовало 18 депутатов, двое воздержались.
Гергенрейдеру 45 лет. Последние два месяца он работал и.о. главы, до этого был спикером горсобрания. До прихода в собрание трудился на градообразующем предприятии ПО «Маяк».
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