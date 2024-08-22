В ХМАО раскрыли самые популярные направления авиапутешествий у жителей

В 2024 году жители ХМАО чаще всего летали из Сургута в Москву, Сочи, Уфу, Санкт-Петербург и Махачкалу. Самыми популярными направлениями международных путешествий стали Анталья (Турция), Баку (Азербайджан), Бишкек (Киргизия), Ереван (Армения) и Ош (Киргизия).
«Наиболее популярными внутренними маршрутами по итогам семи месяцев 2024 года стали Москва, Сочи, Уфа, Санкт-Петербург и Махачкала. На международных направлениях популярностью пользовались Анталья, Баку, Бишкек, Ереван и Ош», — сообщила пресс-служба сургутского аэропорта.
В 2024 году аэропорт Сургута обслужил 1,2 миллионов пассажиров, что на 3% больше, чем в прошлом году. Большая часть жителей летали по России — 1,1 миллионов человек. На 19% выросло число путешественников за границу. Лидером по перевозке пассажиров, по данным аэропорта Сургута, стала авиакомпания Utair, следом за ней в рейтинге идет «Аэрофлот» и «Победа».
Ранее URA.RU писало, что самым популярным железнодорожным направлением у жителей ХМАО в июле стала Тюмень. Среди наиболее востребованных маршрутов также выбирали Уфу, Екатеринбург, Омск и Челябинск.
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