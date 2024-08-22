На Пуре выловили огромную щуку
Житель ЯНАО побил свой рыболовный рекорд от 2021 года: тогда он выловил щуку весом в 14 килограммов, а сейчас вес улова составил более 15 килограммов. Об этом он сообщил URA.RU.
«Река Пур. В 2021 году была на 14 килограммов», — сообщил Сергей Борисов корреспонденту URA.RU в личной беседе.
Борисов отметил, что щука, которую он выловил на днях, весит 15,8 килограммов. Ранее редакция URA.RU сообщила, что рыбаки ЯНАО нашли озеро с огромными щуками.
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