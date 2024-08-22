22 августа 2024

Ямальский рыбак побил свой рекорд трехлетней давности. Видео

Житель ЯНАО поймал щуку весом более 15 килограммов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На Пуре выловили огромную щуку
На Пуре выловили огромную щуку Фото:

Житель ЯНАО побил свой рыболовный рекорд от 2021 года: тогда он выловил щуку весом в 14 килограммов, а сейчас вес улова составил более 15 килограммов. Об этом он сообщил URA.RU.

«Река Пур. В 2021 году была на 14 килограммов», — сообщил Сергей Борисов корреспонденту URA.RU в личной беседе.

Борисов отметил, что щука, которую он выловил на днях, весит 15,8 килограммов. Ранее редакция URA.RU сообщила, что рыбаки ЯНАО нашли озеро с огромными щуками.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Житель ЯНАО побил свой рыболовный рекорд от 2021 года: тогда он выловил щуку весом в 14 килограммов, а сейчас вес улова составил более 15 килограммов. Об этом он сообщил URA.RU. «Река Пур. В 2021 году была на 14 килограммов», — сообщил Сергей Борисов корреспонденту URA.RU в личной беседе. Борисов отметил, что щука, которую он выловил на днях, весит 15,8 килограммов. Ранее редакция URA.RU сообщила, что рыбаки ЯНАО нашли озеро с огромными щуками.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...