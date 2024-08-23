Вынесен первый приговор участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы

23 августа 2024 в 14:53 Размер текста - 17 +

Армавирский городской суд приговорил зачинщиков беспорядков в аэропорту Махачкалы в 2023 году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Протесты в аэропорту Махачкалы Армавирский городской суд Краснодарского края вынес приговор пяти гражданским, которые являлись зачинщиками беспорядков в аэропорту Махачкалы в 2023 году. Тогда сотни людей начали штурмовать самолет с израильскими гражданами на борту, прибывшими тогда в РФ из Тель-Авив. Каждому дали по шесть лет колонии, кроме Рабадана Раджабова — того приговорили к девяти годам. «Армавирский городской суд огласил приговор в отношении Анварбека Атаева, Ислама Ибрагимова, Магомеда Омарасхабова, Салика Рамазанова и Рабадана Раджабова. <…> Подсудимые в поисках пассажиров рейса из Тель-Авива вместе с толпой пробили оцепление, взломали двери терминала и прорвались на стоянку воздушных судов», — передает объединенная пресс-служба краснодарских судов. Атаеву, Ибрагимову и Рамазанову назначили срок в шесть лет и четыре месяца. Омарасхабову — 6 лет и 6 месяцев. Последний фигурант дела Раджабов получил девять лет заключения. Все они будут отбывать срок в колонии общего режима. При этом пока приговор в законную службу не вступил. После развития конфликта на Ближнем Востоке между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС, часть гражданских из израильской столицы Тель-Авив были перевезены в Россию. Самолет приземлился в аэропорту Махачкалы (Дагестан). В связи с этим, недовольные начали штурмовать аэропорт, пробираясь к самолету. Для наведения порядка были привлечены силовые структуры. Обвинение запрашивало для фигурантов до десяти лет заключения, передает RT. Сообщалось, что более 100 участников осенних беспорядков в Махачкале «сидят в тюрьмах», передает 360.Ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Армавирский городской суд Краснодарского края вынес приговор пяти гражданским, которые являлись зачинщиками беспорядков в аэропорту Махачкалы в 2023 году. Тогда сотни людей начали штурмовать самолет с израильскими гражданами на борту, прибывшими тогда в РФ из Тель-Авив. Каждому дали по шесть лет колонии, кроме Рабадана Раджабова — того приговорили к девяти годам. «Армавирский городской суд огласил приговор в отношении Анварбека Атаева, Ислама Ибрагимова, Магомеда Омарасхабова, Салика Рамазанова и Рабадана Раджабова. <…> Подсудимые в поисках пассажиров рейса из Тель-Авива вместе с толпой пробили оцепление, взломали двери терминала и прорвались на стоянку воздушных судов», — передает объединенная пресс-служба краснодарских судов. Атаеву, Ибрагимову и Рамазанову назначили срок в шесть лет и четыре месяца. Омарасхабову — 6 лет и 6 месяцев. Последний фигурант дела Раджабов получил девять лет заключения. Все они будут отбывать срок в колонии общего режима. При этом пока приговор в законную службу не вступил. После развития конфликта на Ближнем Востоке между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС, часть гражданских из израильской столицы Тель-Авив были перевезены в Россию. Самолет приземлился в аэропорту Махачкалы (Дагестан). В связи с этим, недовольные начали штурмовать аэропорт, пробираясь к самолету. Для наведения порядка были привлечены силовые структуры. Обвинение запрашивало для фигурантов до десяти лет заключения, передает RT. Сообщалось, что более 100 участников осенних беспорядков в Махачкале «сидят в тюрьмах», передает 360.Ru.