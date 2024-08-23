В Екатеринбурге в пять раз увеличили число мест в яслях

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Из-за нехватки детей в возрасте от трех до семи лет в садиках ждут детей от года
Из-за нехватки детей в возрасте от трех до семи лет в садиках ждут детей от года Фото:

В Екатеринбурге в новом учебном году в детских садах появится в пять раз больше мест для детей от одного года до полутора лет. Для сравнения, в 2023/2024 там было всего 226 таких мест, в этом году уже 1 122. Выросло число мест и для детей постарше. Об этом URA.RU рассказали в городской администрации.

«В соответствии с планом комплектования на 2024/2025 учебный год в муниципальных детских садах Екатеринбурга открыто: для детей в возрасте от одного года до полутора лет — 1 122 места (в 2023/2024 учебном году — 226 мест); для детей в возрасте от полутора до двух лет — 3 464 места (в 2023/2024 учебном году — 3 444 места); для детей в возрасте от двух до трех лет — 7 814 мест», — уточнили в городской администрации.

Как говорят сотрудники учреждений, возможность открыть больше ясельных групп появилась за счет того, что в этом году не так много детей в возрасте от трех до семи лет. Группы, соответственно, пустуют. В мэрии же указывают, что постоянно стараются увеличивать число мест в ясельных группах. 

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В Екатеринбурге в новом учебном году в детских садах появится в пять раз больше мест для детей от одного года до полутора лет. Для сравнения, в 2023/2024 там было всего 226 таких мест, в этом году уже 1 122. Выросло число мест и для детей постарше. Об этом URA.RU рассказали в городской администрации. «В соответствии с планом комплектования на 2024/2025 учебный год в муниципальных детских садах Екатеринбурга открыто: для детей в возрасте от одного года до полутора лет — 1 122 места (в 2023/2024 учебном году — 226 мест); для детей в возрасте от полутора до двух лет — 3 464 места (в 2023/2024 учебном году — 3 444 места); для детей в возрасте от двух до трех лет — 7 814 мест», — уточнили в городской администрации. Как говорят сотрудники учреждений, возможность открыть больше ясельных групп появилась за счет того, что в этом году не так много детей в возрасте от трех до семи лет. Группы, соответственно, пустуют. В мэрии же указывают, что постоянно стараются увеличивать число мест в ясельных группах. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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